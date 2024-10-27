В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.0 комментариев
Силами ПВО сбиты 17 украинских беспилотников
Над российскими регионами уничтожены 17 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.
С 22.00 до 23.20 мск ПВО сбила восемь беспилотников над территорией Воронежской области, пять – над Брянской, три – над Липецкой, один – над Белгородской, сообщило ведомство в Telegram.
Напомним, ранее над российскими регионами сбили 14 украинских беспилотников. Еще 12 были уничтожены только над Брянской областью.