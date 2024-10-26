Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?4 комментария
Над российскими регионами уничтожены 14 украинских беспилотников
Минобороны России сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников над Белгородской, Липецкой, Орловской и Брянской областями. Об уничтожении силами ПВО еще одного БПЛА сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Как сообщило в Telegram Минобороны, с 20.00 до 22.00 мск над территориями Белгородской, Липецкой и Орловской областей сбили по четыре БПЛА самолетного типа, еще один – над Брянской областью.
Гусев сообщил в Telegram, что беспилотник сбит в одном из районов Воронежской области, никто не пострадал, разрушений нет.
Напомним, с 19.20 до 19.50 мск ПВО сбила 12 украинских дронов в Брянской области.