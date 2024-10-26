Над российскими регионами уничтожены 14 украинских беспилотников

Tекст: Антон Антонов

Как сообщило в Telegram Минобороны, с 20.00 до 22.00 мск над территориями Белгородской, Липецкой и Орловской областей сбили по четыре БПЛА самолетного типа, еще один – над Брянской областью.

Гусев сообщил в Telegram, что беспилотник сбит в одном из районов Воронежской области, никто не пострадал, разрушений нет.

Напомним, с 19.20 до 19.50 мск ПВО сбила 12 украинских дронов в Брянской области.