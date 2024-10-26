«Ахмат» одержал первую победу в чемпионате России по футболу

«Ахмат» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Ростов» 3:2

Tекст: Мария Иванова

Футбольный клуб «Ахмат» из Грозного одержал свою первую победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги, победив команду «Ростов» со счетом 3:2, сообщает ТАСС. Матч, состоявшийся в Ростове-на-Дону, стал частью 13-го тура чемпионата.

В составе «Ахмата» отличились Даниил Уткин на 33-й минуте и Лечи Садулаев, который забил два гола на 36-й и 51-й минутах. В команде «Ростов» голы забили Николай Комличенко на 34-й минуте и Мохаммад Мохеби на 69-й. Примечательно, что Уткин принадлежит «Ростову» и играет за «Ахмат» на правах аренды.

«Ростов», занимавший девятое место в турнирной таблице с 13 очками, не может выиграть в РПЛ уже шесть матчей, включая четыре поражения и две ничьи. «Ахмат», находящийся на предпоследней, 15-й позиции с девятью очками, получил долгожданную первую победу.

Следующий матч «Ахмат» проведет 3 ноября дома против «Пари Нижний Новгород», а «Ростов» 1 ноября сыграет с московским «Динамо» на выезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, московские футбольные клубы «Динамо» и «Локомотив» сыграют 5 ноября первый матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России на стадионе «бело-голубых».

Неделю назад ФК «Краснодар» одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:0 в Москве, укрепив свое лидерство в Российской премьер-лиге и установив рекордную победную серию против столичных команд.

Между тем интерес к футболу среди россиян значительно снизился, а число постоянных футбольных болельщиков уменьшилось в пять раз, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.