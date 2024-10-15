ВСУ обстреливают Угледар из лесополосы, усложняя эвакуацию мирных жителей

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские войска продолжают обстреливать недавно освобожденный Угледар в Донецкой народной республике из лесополосы, что существенно затрудняет эвакуацию мирных жителей, передает «РИА «Новости».

Пушилин отметил, что противник, вытесненный из города, все еще находится в лесополосах в направлении Богоявленки и старается нанести урон всем, кто остается в Угледаре. Это создает значительные сложности для эвакуации гражданского населения.

Пушилин также сообщил о продвижении ВС России в направлении Красноармейска, что стало возможным благодаря освобождению Угледара и успехам в Дзержинске . «Мы видим, что уже есть определенные успехи, практически ежедневно фиксируем продвижение», – подчеркнул он.

Освобождение Дзержинска открывает оперативный простор в направлении Константиновки и Краматорска. Говоря об Угледаре, Пушилин отметил, что его географическое расположение и нахождение на возвышенности создают определенные преимущества, что усиливает перспективы продвижения на Красноармейском направлении.

Ранее российские морпехи в ходе зачистки позиций на юго-западе от Угледара нашли схрон с боеприпасами, оставленный ВСУ, который включал оружие и взрывчатку для диверсионных действий.

В Угледаре российские военные эвакуировали мужчину, чей сын был посмертно награжден званием Героя России за участие в боях за Донецкую народную республику. Первая группа мирных жителей была успешно эвакуирована из освобожденного Угледара российскими военнослужащими, что позволило обеспечить их безопасность и предоставить медицинскую помощь.