Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.4 комментария
Боррель заявил о разногласиях в ЕС по вопросу поставок оружия Израилю
В Евросоюзе возникли разногласия по вопросу прекращения поставок оружия Израилю, ряд стран настаивает на их увеличении, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Боррель отметил, что едва ли возможно принять решение по вопросу поставок оружия Израилю, так как эта проблема остается в национальной компетенции стран, передает ТАСС.
Кроме того, Боррель призвал Израиль прекратить критиковать генерального секретаря ООН, разъяснив, что решения о присутствии миссии ООН в Ливане принимает Совет безопасности.
Он также подчеркнул, что все страны ЕС уже призвали Израиль прекратить атаки на миротворцев ООН. Для достижения этого общего призыва 27 стран ЕС потребовались многочасовые дискуссии в воскресенье.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил за прекращение поставок Израилю оружия. В ответ Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран.
Кроме того, Нетаньяху обратился к Гутерришу с требованием немедленно вывести миротворцев ВСООНЛ из зоны боевых действий на ливано-израильской границе. Израильский премьер сообщил, что он выразил сожаление итальянской коллеге Джорджи Мелони по поводу причиненного вреда миротворцам ООН в Ливане.