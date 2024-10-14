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    Андрей Перла Андрей Перла Почему арабо-израильская война так важна для России

    Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.

    4 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    13 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Творческое чувство об СВО должно настояться

    Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве.

    10 комментариев
    14 октября 2024, 10:54 • Новости дня

    Боррель заявил о разногласиях в ЕС по вопросу поставок оружия Израилю

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе возникли разногласия по вопросу прекращения поставок оружия Израилю, ряд стран настаивает на их увеличении, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель отметил, что едва ли возможно принять решение по вопросу поставок оружия Израилю, так как эта проблема остается в национальной компетенции стран, передает ТАСС.

    Кроме того, Боррель призвал Израиль прекратить критиковать генерального секретаря ООН, разъяснив, что решения о присутствии миссии ООН в Ливане принимает Совет безопасности.

    Он также подчеркнул, что все страны ЕС уже призвали Израиль прекратить атаки на миротворцев ООН. Для достижения этого общего призыва 27 стран ЕС потребовались многочасовые дискуссии в воскресенье.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил за прекращение поставок Израилю оружия. В ответ Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран.

    Кроме того, Нетаньяху обратился к Гутерришу с требованием немедленно вывести миротворцев ВСООНЛ из зоны боевых действий на ливано-израильской границе. Израильский премьер сообщил, что он выразил сожаление итальянской коллеге Джорджи Мелони по поводу причиненного вреда миротворцам ООН в Ливане.

    13 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Президент Киргизии обвинил Европу в двойных стандартах по отношению к СНГ

    Президент Киргизии Жапаров заявил, что Запад не должен указывать Бишкеку

    Президент Киргизии обвинил Европу в двойных стандартах по отношению к СНГ
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о двойных стандартах европейских стран в вопросе сотрудничества с Россией и СНГ, отметив, что они сами часто действуют не в соответствии с обещаниями.

    Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Жапаров выразил недовольство действиями европейских стран, которые, по его словам, говорят одно, а делают совершенно другое. Он подчеркнул, что некоторые страны, входящие в ЕС или НАТО, продолжают сотрудничать с Россией, несмотря на свои публичные заявления. Жапаров считает, что подобная политика является примером двойных стандартов, и призвал европейские страны не указывать странам СНГ, как им выстраивать свои отношения с Россией.

    6 октября сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров прибудет в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, где будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества.

    Ранее в Бишкеке прошла встреча посла России Сергея Вакунова и главы МИД Киргизии Жээнбека Кулубаева, на которой обсуждались вопросы миграции и экономических связей.

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    13 октября 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского

    Политолог Скачко: Зеленский в Европе справился с ролью попрошайки на 90%

    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Главная цель – заставить Запад напрямую воевать с Россией – Владимиром Зеленским не была достигнута. Но он вновь выпросил деньги, справившись со своей ролью попрошайки процентов на 90, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал итоги европейского турне Зеленского.

    «Если взять в качестве главной цели турне попытку заставить Запад воевать вместо Украины, разрешив при этом Киеву вступить в НАТО, и нанесение России стратегического поражения, то Зеленский, конечно провалился. Европа и США намерены и дальше воевать руками украинцев», – сказал Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    «Однако, если говорить о прикладных аспектах, а именно – участие Украины в войне, то оно будет обеспечено», – добавляет аналитик. Он также указывает: объем помощи будет не таким, как ожидали в Киеве, но этого хватит «для поддержания автоматов в руках». Более того, несмотря на несогласие с так называемым планом победы, почти все страны выделили какие-то средства.

    «И тут стоит отдать должное Зеленскому – он идеально справляется со своей ролью «королевы попрошаек». Он обивает пороги мировых лидеров, не чувствуя или не показывая ни стыда, ни достоинства, ни чести. Он просто скребется в дверь, как потерявшая ориентиры собачка, которая голодна и готова на все ради того, чтобы ее накормили. В этом смысле он справился процентов на 90», – иронично заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два ключевых требования: разрешение на удары вглубь России с использованием ракет Taurus и ускорение процесса вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники. Вместе с тем Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро.

    Как пишет издание, в Берлине эти просьбы были фактически проигнорированы. Канцлер Шольц не дал ни категоричного отказа, ни поддержки предложений Зеленского, оставив их без ответа. Это вызвало разочарование у украинской стороны, так как решения по этим вопросам для Киева имеют стратегическую важность.

    Кроме того, сообщается, что министерство обороны Германии решило прекратить поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время. По данным Bild, в опубликованном внутреннем документе министерства говорится, что бундесвер больше не будет направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц.

    Тем временем The Washington Post пишет, решение ЕС выделить 440 млн долларов на поддержку украинской оборонной промышленности подчеркивает недостатки европейского оборонного сектора, неспособного самостоятельно удовлетворить потребности Украины в оружии.

    Коментарии (6)
    13 октября 2024, 16:50 • Видео
    Запад теряет даже Грузию

    Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

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    13 октября 2024, 21:55 • Новости дня
    Дроны «Хезболлы» поразили лагерь бригады «Голани» армии Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Число пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля возросло до 67 человек, из них девять в тяжелом состоянии, четверо находятся в критическом положении, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков. По заявлению «Хезболлы», штурмовые дроны атаковали лагерь бригады «Голани» израильской армии на юге Хайфы.

    Согласно информации телеканала, инцидент произошел около 19.00 по местному времени. Два беспилотника пересекли границу Израиля, один был перехвачен в районе Крайот к северу от Хайфы и не вызвал ущерба. Однако второй продолжил движение на юг и взорвался вблизи города Биньямина, вызвав многочисленные ранения, передает РИА «Новости».

    Перед проникновением беспилотника в воздушное пространство Израиля сирены воздушной тревоги не сработали. Для эвакуации пострадавших использовались вертолеты, доставившие их в различные больницы.

    Ливанская организация «Хезболла» заявила, что ее штурмовые дроны атаковали лагерь бригады «Голани» израильской армии на юге Хайфы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль ликвидировал 50 боевиков «Хезболлы» при ударе по объектам в Ливане. Израильские ВВС уничтожили командира штаба «Хезболлы» Сухайла Хуссейна Хуссейни, который занимался логистикой и поставками вооружений из Ирана. Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.

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    13 октября 2024, 11:16 • Новости дня
    В США заявили о неспособности ЕС обеспечить Украину оружием и боеприпасами

    WP: ЕС не способен обеспечить Украину достаточным количеством оружия и боеприпасов

    В США заявили о неспособности ЕС обеспечить Украину оружием и боеприпасами
    @ President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение ЕС выделить 440 млн долларов на поддержку украинской оборонной промышленности подчеркивает недостатки европейского оборонного сектора, неспособного самостоятельно удовлетворить потребности Украины в оружии, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, недавнее решение ЕС инвестировать около 440 млн долларов на развитие украинской оборонной промышленности свидетельствует о значительном изменении подхода к поддержке Украины. Это финансирование направлено на производство ракет, беспилотников и другого оружия, что должно помочь Украине быстрее удовлетворить свои потребности в вооружении.

    Отмечается, что деньги будут получены от замороженных российских активов на Западе и дополнены 190 млн долларов от правительства Дании. «Я думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, в котором нуждается Украина, и самый простой способ для украинцев – сделать это самостоятельно, – отметил европейский дипломат. – Если у украинцев есть материалы и деньги, они могут сделать это гораздо быстрее самостоятельно».

    Глава брюссельского отделения Немецкого фонда Маршалла Ян Лессер подчеркнул, что инвестиции в украинский сектор вооружений обеспечивают большую гибкость и увеличивают возможности страны в короткие сроки. Однако, по его мнению, это не может заменить крупномасштабные поставки западного оружия, в которых Украина нуждается для успешного противостояния российской армии.

    Однако, несмотря на все усилия, Украине все еще требуется значительная западная помощь, отмечает газета. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что страна разрабатывает собственные баллистические ракеты, а производство беспилотников значительно возросло, достигнув 1,5 млн единиц в этом году.

    Украинская оборонная промышленность значительно увеличила свое производство за последние несколько лет, утроив его в 2023 году. В этом году на развитие сектора выделено около 4 млрд долларов, но его потенциал оценивается в 10-12 млрд долларов, по словам украинских чиновников. Поток инвестиций в оборонную отрасль Украины вскоре может увеличиться, так как другие страны готовы использовать аналогичный механизм вложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что поставки западного оружия Украине в 2025 году могут быть сорваны из-за финансовых трудностей союзников, которые либо испытывают нехватку средств, либо не хотят увеличивать финансовую помощь. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с Зеленским подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро, однако позже он не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский планирует представить Джо Байдену «план победы», включающий интеграцию Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства по поставкам современного оружия, и размер нового пакета помощи Украине от США может составить 375 млн долларов, нарушив многомесячную тенденцию к предоставлению Киеву меньших пакетов.

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    13 октября 2024, 20:10 • Новости дня
    Нетаньяху выразил сожаление о нанесенном вреде миротворцам в Ливане

    Нетаньяху извинился перед Мелони за вред миротворцам ВСООНЛ в Ливане

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что выразил сожаление итальянской коллеге Джорджи Мелони по поводу причиненного вреда миротворцам ООН в Ливане, подчеркнув, что израильская армия стремится предотвратить подобные инциденты.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе телефонного разговора заверил свою итальянскую коллегу Джорджу Мелони в сожалении о нанесенном вреде миротворцам Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), сообщает ТАСС.

    Нетаньяху отметил, что Армия обороны Израиля предпринимает все усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись. Он также сообщил Мелони о своих многочисленных обращениях к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием отвести силы ВСООНЛ от опорных пунктов «Хезболлах». «Израиль приложит все усилия, чтобы предотвратить потери среди ВСООНЛ», – добавил он.

    Кроме того, Нетаньяху выразил недовольство позицией ряда европейских лидеров, которые, по его мнению, направляют критику в неправильное русло. Он считает, что вместо обвинений Израиля они должны сосредоточить внимание на «Хезболлах» и его иранских покровителях, использующих ВСООНЛ как живой щит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 октября израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб-квартире миротворческой миссии UNIFIL на юге Ливана. Министр обороны США Ллойд Остин обсуждал с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по миротворческим силам ООН в Ливане и гибель двух ливанских солдат. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН с призывом немедленно вывести миротворческие силы из южного Ливана, чтобы избежать их попадания в зоны боевых действий.

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    11 октября 2024, 22:19 • Новости дня
    США ввели санкции против компаний и танкеров за торговлю иранской нефтью

    США ввели санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация ввела санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью, чтобы нарушить поток доходов Ирана, финансирующих ядерную программу.

    Администрация США объявила о введении санкций против 16 юридических лиц и 23 танкеров, которые, по версии американских властей, занимались торговлей и перевозкой иранской нефти. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает ТАСС.

    Блинкен подчеркнул, что цель рестрикций – нарушить поток доходов, которые Иран использует для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет, а также для разжигания конфликтов на Ближнем Востоке. Кроме того, Министерство финансов США совместно с Госдепартаментом издает распоряжение, вводящее санкции против любого лица, задействованного в нефтяном секторе Ирана.

    Согласно документам Министерства финансов США, санкции касаются компаний из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Панамы, Либерии, Суринама и Маршалловых Островов. Под ограничения попали суда, плавающие под флагами Малайзии, Барбадоса, Белиза, Камеруна, Островов Кука, Палау, Панамы, Сент-Китс и Невис, Сан-Томе и Принсипи и Эсватини.

    Ранее сообщалось, что штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил предоставить ему военный самолет и технику для безопасности в ходе предвыборной кампании из-за предполагаемой угрозы убийства со стороны Ирана.

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    14 октября 2024, 01:32 • Новости дня
    В результате атаки дрона погибли четыре солдата элитной бригады ЦАХАЛ
    В результате атаки дрона погибли четыре солдата элитной бригады ЦАХАЛ
    @ ABC News (Australia)/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотника, запущенного ливанской шиитской организацией «Хезболла» по базе ЦАХАЛ, погибли четверо солдат, семеро получили серьезные ранения, сообщила Армия обороны Израиля.

    По данным армейской пресс-службы, беспилотник атаковал базу рядом с городом Биньямина – Гиват-Ада. «В результате инцидента погибли четыре солдата ЦАХАЛ, еще семь получили серьезные ранения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным Times of Israel, израильские военные не смогли сбить беспилотник, так как он пропал с радаров, вероятно, спустившись низко к земле. Сирены тревоги не прозвучали, так как предполагалось, что беспилотник разбился или был перехвачен.

    Ранее «Хезболла» заявила, что ее штурмовые дроны атаковали лагерь бригады «Голани» израильской армии вблизи города Биньямина. Бригада «Голани» – первая пехотная бригада Армии обороны Израиля, сформирована в 1948 году, дислоцирована в Северном военном округе страны. Во время Второй ливанской войны 2006 года одно из подразделений бригады (51-й батальон, состоявший из срочников) понесло серьёзные потери в ходе штурма и прочёсывания населённого пункта Бинт-Джбейль на юге Ливана, превращённого боевиками организации «Хезболла» в укреплённый район.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два беспилотника пересекли границу Израиля, но только один из них был перехвачен. Второй беспилотник взорвался вблизи города Биньямина. Сирены воздушной тревоги перед этим не сработали. Сообщалось о 67 пострадавших.

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    13 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Иран заявил о готовности к войне на Ближнем Востоке

    Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран абсолютно готов к войне, но стремится к миру

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран будет прилагать усилия для установления мира в секторе Газа и Ливане, но готов к войне, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи в ходе совместной с иракским коллегой пресс-конференции в Багдаде.

    Аракчи сообщил, что Исламская Республика Иран готова к любому развитию событий, передает The Telegraph. По его словам, Иран не стремится к росту напряженности и конфликтам, однако не боится войны и готов к ней, пишет РИА «Новости».

    Он подчеркнул важность достижения справедливого мира, заявив: «Мы стремимся к миру и будем прилагать усилия для установления справедливого мира в Газе и Ливане». «Это твердая позиция Исламской Республики Иран», – добавил Аракчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Командир иранского ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солейманимери заявлял, что американская сторона направила израильской стороне данные о перемещении иранских ракетных подразделений перед ударом Ирана. Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

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    12 октября 2024, 22:23 • Новости дня
    Израиль объявил о продолжении операции в Газе и Ливане до достижения целей

    Советник Нетаньяху подтвердил продолжение операций в Газе и Ливане до выполнения целей

    Tекст: Денис Тельманов

    Израиль не остановит военные действия в секторе Газа и на юге Ливана, пока не достигнет поставленных целей, включая освобождение заложников и ликвидацию угроз.

    Израильские военные операции в секторе Газа и на юге Ливана будут продолжаться до выполнения всех поставленных задач, передает ТАСС. Советник офиса премьер-министра Израиля, Дмитрий Гендельман, подтвердил неизменность этой позиции.

    «Война будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели: возвращение всех похищенных, уничтожение военного и административного потенциала ХАМАС, устранение террористической угрозы из Газы и безопасное возвращение жителей севера Израиля в свои дома», – заявил Гендельман.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после нападения 7 октября 2023 года сторонников ХАМАС на израильские территории, сопровождавшегося убийствами и захватом 250 заложников.

    В ответ Израиль начал операцию в анклаве, стремясь уничтожить военные и политические структуры ХАМАС и освободить заложников. По данным израильских властей, в заложниках в Газе удерживаются более 100 человек.

    На ливано-израильской границе продолжается рост напряженности. Израиль ведет обстрелы в ответ на атаки с территории Ливана, начав операцию «Стрелы севера» против «Хезболлах» 23 сентября, что включает авиаудары по шиитским объектам.

    В начале октября израильская армия объявила о наземной операции на юге Ливана. Из северных районов Израиля эвакуированы около 80 тыс. жителей.

    Президент Никарагуа Даниэль Ортега распорядился разорвать дипломатические отношения с Израилем. Такое решение было принято после обращения Национальной ассамблеи Никарагуа, призвавшей правительство пересмотреть связи с «геноцидным и сионистским правительством Биньямина Нетаньяху».

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    13 октября 2024, 02:42 • Новости дня
    Пентагон выразил озабоченность ударами Израиля по миротворцам в Ливане

    Министр обороны США высказал обеспокоенность ударами Израиля по UNIFIL в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по миротворческим силам ООН в Ливане и гибель двух ливанских солдат.

    Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, передает РИА «Новости». Он выразил глубокую озабоченность в связи с сообщениями об ударах Израиля по позициям сил ООН в Ливане и гибелью двух ливанских солдат.

    «Министр обороны особо подчеркнул важность обеспечения безопасности сил ООН в Ливане и Ливанской армии, а также отметил необходимость как можно скорее перейти к дипломатическому решению конфликта», – заявили в пресс-службе Пентагона.

    Остин также выразил тревогу по поводу гуманитарной ситуации в Газе и призвал к ее улучшению, одновременно подтверждая приверженность США обеспечению безопасности Израиля. Он подчеркнул необходимость освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС, как можно скорее.

    Тем временем временные силы ООН в Ливане сообщили о продолжающихся обстрелах их позиций израильскими военными. В результате нового обстрела миротворцы получили ранения. Израиль с начала октября проводит наземную операцию против «Хезболлах» на юге Ливана, в результате которой погибли более 2 тыс. человек.

    Израильская операция направлена на создание условий для возвращения 60 тыс. эвакуированных жителей севера страны, которых «Хезболлах» вынудила покинуть дома год назад.

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    13 октября 2024, 19:36 • Новости дня
    Стало известно о решении США направить батарею THAAD в Израиль

    Пентагон решил направить батарею ПВО THAAD в Израиль на фоне ракетных атак со стороны Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    По решению президента США Джо Байдена, в Израиль будет направлена батарея ПВО THAAD вместе с американскими военными для ее эксплуатации, заявили в Пентагоне.

    Министерство обороны США, следуя распоряжению президента Джо Байдена, направит батарею противоракетной обороны THAAD в Израиль, пишет РИА «Новости». Батарея будет сопровождаться отрядом американских военных, которые займутся ее обслуживанием и эксплуатацией.

    В Пентагоне подчеркнули, что решение принято в ответ на недавние ракетные атаки, совершенные Ираном против Израиля. Глава Министерства обороны США Ллойд Остин получил указание от президента на развертывание системы THAAD, чтобы поддержать израильские силы противоракетной обороны.

    «По указанию президента министр Остин санкционировал развертывание батареи THAAD и связанной с ней команды американских военных в Израиле для содействия укреплению ПВО»,– пояснили представители ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа, а также вторгся в Ливан. В ответ на действия израильских сил Иран нанес ракетный удар по Израилю.

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    11 октября 2024, 23:50 • Новости дня
    Президент Никарагуа распорядился разорвать отношения с Израилем

    Президент Никарагуа решил разорвать дипломатические отношения с Израилем

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент Никарагуа объявила, что президент поручил разорвать дипломатические отношения с Израилем, ссылаясь на просьбу парламента и критикуя политику Израиля в отношении Палестины.

    Президент Никарагуа Даниэль Ортега распорядился разорвать дипломатические отношения с Израилем, сообщает ТАСС. Такое решение было принято после обращения Национальной ассамблеи Никарагуа, призвавшей правительство пересмотреть связи с «геноцидным и сионистским правительством Биньямина Нетаньяху».

    По словам вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо, президент дал указание министерству иностранных дел подчиниться парламенту и разорвать отношения с Израилем. «Наш президент дал указание МИД подчиниться просьбе парламента и разорвать дипломатические отношения с фашистским и устроившим геноцид правительством Израиля», – заявила она в эфире телеканала Canal 4.

    Национальная ассамблея Никарагуа обратилась к правительству с просьбой о разрыве отношений из-за «жестоких и преступных действий Израиля в отношении народа Палестины». Указ о разрыве отношений планируется опубликовать в ближайшие часы.

    Ранее сообщалось, что дипломатические отношения с Израилем решила разорвать Колумбия. Израильскому послу в Боготе в мае было официально заявлено об этом решении.

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    13 октября 2024, 18:23 • Новости дня
    Миротворцы ООН обвинили Израиль в нарушении границы с Ливаном

    Миротворцы ООН зафиксировали пересечение израильскими военными границы с Ливаном

    Tекст: Ольга Иванова

    Миротворцы ООН в Ливане сообщили о пересечении израильскими силами демаркационной линии на границе с Ливаном, что стало причиной инцидента с проникновением танков на территорию объекта ООН.

    Миротворцы миссии ООН в Ливане зафиксировали, что в воскресенье израильские военные нарушили границу с Ливаном, пересекли «голубую линию» и проникли на ливанскую территорию. Об этом говорится в заявлении миссии, передает РИА «Новости». Три израильских военных подразделения вошли на территорию Ливана в районе деревни Рамья.

    В заявлении миссии отмечается, что два танка «Меркава» разрушили ворота на территорию объекта ООН и проникли на базу. Израильские солдаты потребовали выключить свет на объекте, находясь там около 45 минут. Танки покинули территорию после протестов представителей ООН через механизм связи ВСООНЛ. Это происшествие подвергло опасности персонал ООН.

    Также сообщается, что позднее миротворцы ООН слышали выстрелы и наблюдали густой дым возле базы, что вызвало у 15 миротворцев раздражение кожи и проблемы с желудком, несмотря на ношение защитных масок. Эти миротворцы проходят лечение.

    Миссия ООН обвинила израильские силы в блокировании критической логистической операции в районе Мейсс-эль-Джебеля, что затруднило перемещение грузов. ВСООНЛ осудили эти действия, напомнив о необходимости уважать безопасность персонала и имущества ООН в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН. Миссия потребовала объяснений от израильских военных и подчеркнула, что ограничение свободы передвижения миротворцев нарушает их мандат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 октября израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб-квартире миротворческой миссии UNIFIL на юге Ливана. Министр обороны США Ллойд Остин обсуждал с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по миротворческим силам ООН в Ливане и гибель двух ливанских солдат. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН с призывом немедленно вывести миротворческие силы из южного Ливана, чтобы избежать их попадания в зоны боевых действий.

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    12 октября 2024, 06:07 • Новости дня
    «Хезболла» поразила израильский бульдозер на юге Ливана

    «Хезболла» ракетой поразила израильский бульдозер в районе Рамье в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы «Хезболлы» нанесли удар управляемой ракетой по израильскому бульдозеру на юге Ливана, что привело к ранениям среди израильских военнослужащих.

    Военно-информационная служба «Хезболлы» сообщила, что их бойцы поразили управляемой ракетой бульдозер Армии обороны Израиля в районе Рамье на юге Ливана. Инцидент произошел в условиях продолжающихся боевых действий между израильской армией и «Хезболлой», передает ТАСС.

    В заявлении движения указано, что ракетный удар был прямым, а также сообщается об обстреле израильской пехоты. В результате этих действий среди израильских военнослужащих есть раненые, хотя точные цифры не называются.

    На фоне эскалации конфликта, 23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» против формирований «Хезболлах» в Ливане. В рамках этой операции Израиль наносит удары по военным объектам движения, стремясь создать безопасные условия в северных приграничных районах.

    Одной из ключевых целей операции было устранение лидеров «Хезболлы», что привело к гибели Хасана Насруллы 27 сентября в Бейруте.

    Ранее сообщалось, что в ливанском городе Рас-эн-Накура бойцы «Хезболлы» уничтожили израильский танк Merkava.

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    11 октября 2024, 23:51 • Новости дня
    Израильская бомбардировка Джабалии убила более 22 человек

    Израиль атаковал Джабалию в Газе: погибли как минимум 22 человека, ранены 30

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильской атаки на Джабалию в Газе погибли минимум 22 человека, среди которых женщины и дети, более 30 получили ранения.

    Израильские силы нанесли удар по городу Джабалия в секторе Газа, в результате которого погибли минимум 22 человека. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на палестинское агентство WAFA, среди жертв атаки были женщины, дети и пожилые люди.

    По данным агентства, из-за атаки получили ранения более 30 арабов, и более 10 человек остаются под завалами разрушенных зданий. Целью авианалета стали четыре жилых дома в густонаселенном районе Джабалии.

    Ситуация в регионе обострилась после событий 7 октября, когда вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля. Нападение сопровождалось убийствами мирных жителей и захватом более 240 заложников. Израиль в ответ начал военную операцию в секторе Газа, направленную на уничтожение военной и политической структуры ХАМАС и освобождение заложников. Боевые действия продолжаются.

    Ранее израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб-квартире миротворческой миссии UNIFIL. Инцидент произошел в поселении Рас-эн-Накура на юге Ливана.

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