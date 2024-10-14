Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.13 комментариев
Спасатели в США сбежали из-за угрозы «вооруженных ополченцев»
WP: Ликвидировавшие последствия урагана спасатели в Северной Каролине уехали из-за «вооруженных ополченцев»
Сотрудники FEMA и Лесной службы США приостановили восстановительные работы после урагана «Хелен» в Северной Каролине из-за угрозы «вооруженных ополченцев», сообщает газета Washington Post.
Издание пишет, что федеральные спасатели США были вынуждены прекратить работу в Северной Каролине и покинуть пострадавший от урагана район из-за угрозы со стороны «вооруженных ополченцев». Срочное сообщение об угрозе разослала Лесная служба США, которая работает совместно с Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) над восстановлением территорий, пострадавших от урагана «Хелен», передает РИА «Новости».
Национальная гвардия заметила два грузовика с«вооруженными ополченцами», которые открыто заявили, что «охотятся» на сотрудников FEMA. Всем федеральным спасателям округа Резерфорд, в Северной Каролине было рекомендовано прекратить работы и немедленно покинуть территорию.
Два федеральных чиновника подтвердили подлинность данного письма журналистам Washington Post, однако они отказались комментировать степень серьезности этой угрозы.
Ранее ураган «Хелен» признали самым смертоносным за последние 20 лет на материковой части США после «Катрины».
Число погибших из-за урагана в США превысило 200 человек.