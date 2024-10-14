Спасатели в США сбежали из-за угрозы «вооруженных ополченцев»

WP: Ликвидировавшие последствия урагана спасатели в Северной Каролине уехали из-за «вооруженных ополченцев»

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что федеральные спасатели США были вынуждены прекратить работу в Северной Каролине и покинуть пострадавший от урагана район из-за угрозы со стороны «вооруженных ополченцев». Срочное сообщение об угрозе разослала Лесная служба США, которая работает совместно с Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) над восстановлением территорий, пострадавших от урагана «Хелен», передает РИА «Новости».

Национальная гвардия заметила два грузовика с«вооруженными ополченцами», которые открыто заявили, что «охотятся» на сотрудников FEMA. Всем федеральным спасателям округа Резерфорд, в Северной Каролине было рекомендовано прекратить работы и немедленно покинуть территорию.

Два федеральных чиновника подтвердили подлинность данного письма журналистам Washington Post, однако они отказались комментировать степень серьезности этой угрозы.

Ранее ураган «Хелен» признали самым смертоносным за последние 20 лет на материковой части США после «Катрины».

Число погибших из-за урагана в США превысило 200 человек.

