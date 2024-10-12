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    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему мы не видим героев

    Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    15 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    54 комментария
    12 октября 2024, 12:13 • Видео

    Германия выберет войну

    Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

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    Россия обрела турбинную независимость

    Россия сделала огромный шаг в сторону освобождения от критической зависимости от западных газовых турбин большой мощности. Впервые была запущена ТЭС с такой турбиной, разработанной полностью в России. Это уникальное технологическое достижение страны, которое казалось еще недавно просто невозможным. Ведь столько десятилетий мы закупали турбины у немцев и американцев. Подробности

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    Госдуме предложили ввести «партийное крепостное право»

    «Справедливая Россия» предложила лишать депутатов мандата в случае их выхода или исключения из партии. Действие законопроекта предлагается распространить на депутатов Госдумы, региональных и муниципальных заксобраний. Эта инициатива не нашла поддержки среди других парламентских партий, а также вызвала в экспертной среде неоднозначные оценки. По мнению политологов, справороссы придумали новое «партийное крепостное право». Подробности

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    «Я изначально хотел в самое пекло»

    «В пяти метрах от меня разорвался снаряд. Вижу словно в замедленной съемке, как мимо меня летят осколки и секут деревья. И на мне – ни одной царапины!». Ветеран СВО Михаил Ерешкин рассказал газете ВЗГЛЯД о роли чуда и везения в ходе боевых действий и о том, как ему удалось преодолеть психологический кризис после тяжелого ранения и возвращения домой. Подробности

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    Цены на еду начали разрушать Францию

    Массовые беспорядки вспыхнули еще на одной территории, оставшейся у Франции от ее былого имперского прошлого – карибском острове Мартиника. Население этого тропического райского уголка живет в нищете именно благодаря специфике французских законов. О чем идет речь и почему происходящее является симптомом крайне опасного для Франции кризиса? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Германия выберет войну

      Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

    • Урсула у Санду и битва за Молдавию

      Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

    • Как Байден кинул Зеленского

      После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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