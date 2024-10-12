Германия выберет войну

Анна Долгарева
Почему мы не видим героев
Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?
Сергей Миркин
Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией
В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.
Евдокия Шереметьева
Что многодетная мать думает о чайлдфри
Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.