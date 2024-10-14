Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.0 комментариев
Трамп предложил использовать армию для поддержания порядка в день выборов в США
Politico: Трамп предложил использовать армию для поддержания порядка в день выборов в США
Дональд Трамп заявил, что при необходимости на выборах в США может быть задействована армия для борьбы с «радикальными левыми» и «опасностью изнутри».
Дональд Трамп в интервью Марии Бартиромо на Fox News заявил, что, если потребуется, на выборах может быть использована армия для поддержания порядка, сообщает
Politico. Он подчеркнул, что считает главной угрозой «врагов изнутри», а не внешних противников. По его словам, с этим могут справиться Национальная гвардия или армия.
Трамп также заявил, что не ожидает хаоса на выборах со стороны своих сторонников. Однако он отметил, что опасность исходит изнутри страны, а не от мигрантов, которые, по его мнению, разрушают США. Он сравнил «врагов изнутри» с такими странами, как Китай и Россия, считая их более опасными.
Высказывания Трампа вызвали критику со стороны кампании Харрис. Представитель кампании обвинил его в том, что он рассматривает своих сограждан как «врагов», более опасных, чем иностранные государства, и планирует использовать армию против них. Это заявление, по их мнению, должно насторожить американцев.
Трамп также коснулся темы выборов и заявил, что уверен в своих позициях в ключевых штатах. Он подчеркнул важность предстоящих выборов и выразил уверенность в необходимости победы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп высказал
обеспокоенность, что действия текущего правительства США могут привести к началу третьей мировой войны. Американские букмекеры
оценивают шансы Дональда Трампа на победу на президентских выборах выше, чем Камалы Харрис, с вероятностью 53% против 46%. ФБР
полагает, что задержание вооруженного мужчины в Калифорнии не было покушением на Дональда Трампа.