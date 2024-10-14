Американские букмекеры спрогнозировали победу Трампа

Букмекеры оценили шансы Трампа на победу в 53% против 46% у Харрис

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американские букмекеры, согласно данным портала-агрегатора Election Betting Odds, предсказывают победу кандидата от республиканцев Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах с вероятностью в 53%. В то время как шансы его соперницы от демократов Камалы Харрис оцениваются в 46%, передает РИА «Новости».

На некоторых специализированных платформах объем ставок превышает миллиард долларов, на других достигает миллионов. В целом, все сайты со ставками отдают победу Трампу с небольшим перевесом.

Неделю назад букмекеры давали обоим кандидатам равные шансы, но ко времени подготовки к выходным разница в шансах выросла до приблизительно 7 процентных пунктов в пользу Трампа. Интересно, что опросы общественного мнения, напротив, предсказывают победу Харрис.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. Демократическую партию будет представлять вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую – бывший президент Дональд Трамп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шериф заявил о предотвращении покушения на жизнь Дональда Трампа в Калифорнии. Штаб Дональда Трампа обвинил вице-президента Камалу Харрис в недостаточной активности по сравнению с Трампом во время предвыборной кампании. Президент США Джо Байден поручил Министерству обороны обеспечить безопасность Трампа на уровне действующего президента, включая предоставление военной техники.