Байден поручил Пентагону охранять Трампа, как действующего президента

Байден поручил Пентагону обеспечить безопасность Трампа, как действующего президента

Tекст: Дарья Григоренко

Байден заверил, что Трампу будет предоставлено все необходимое, если это подпадает под категорию обеспечения безопасности. «Послушайте, я сказал министерству, чтобы ему дали все, что ему необходимо. Как если бы он был действующим президентом», – заявил Байден на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов. Речь шла о возможном удовлетворении запроса штаба Трампа на предоставление военных самолета и автомобилей, передает ТАСС.

Однако Байден подчеркнул, что если запрашиваемая техника не подпадает под категорию обеспечения безопасности, то ее предоставление не является необходимым. Он также пошутил, что Трампу не следует ожидать получения истребителей F-15.

Ранее штаб кандидата в президенты США Трампа запросил предоставить ему военный самолет и технику для безопасности в ходе предвыборной кампании из-за предполагаемой угрозы убийства со стороны Ирана. Накануне Трамп заявил об отказе от повторных дебатов с вице-президентом страны Камалой Харрис.