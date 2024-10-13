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ВСУ начали отвод войск из Дзержинска
Украинские войска начали отвод подразделений из Дзержинска в Донецкой области
В Дзержинске начался частичный отвод украинских подразделений, вызванный сложной обстановкой для ВСУ в этом районе.
Украинские войска начали частичный отвод своих подразделений из Дзержинска (Торецка), сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Представитель силовых структур отметил: «Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города».
Источник также отметил, что украинская армия использует отработанную тактику вывода войск малыми группами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, для вооруженных сил Украины в Торецке (украинское название Дзержинска) сложилась тяжелая ситуация, а также сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска в связи с зачисткой центральной части города от очагов сопротивления.