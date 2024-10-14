Пенсионерка из Красноярска получила срок за убийство подруги-свахи

Суд в Красноярске приговорил пенсионерку к 15 годам колонии за организацию убийства подруги-свахи

Tекст: Вера Басилая

Пенсионерку приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Мотивом преступления стал долг в размере 300 тыс. рублей, который женщина не хотела выплачивать подруге, следует из сообщения прокуратуры Красноярского края

Женщина пообещала знакомому за убийство подруги простить долг в 600 тыс. рублей. Исполнитель сначала пытался убить жертву с помощью лекарства, но дозировка оказалась недостаточной. Позже он убил Кузьмину, ударив ее прутом на парковке, затем проник в ее квартиру и похитил деньги из сейфа, часть из которых передал организатору преступления.

Исполнитель, 44-летний житель Красноярска, признался в преступлении и был приговорен в мае к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он заключил досудебное соглашение, в то время как заказчица не признала вины. Киллер рассказал, что избавился от тела. Останки убитой свахи были обнаружены в Иркутской области. Убийца сжег тело.

Суд также обязал пенсионерку выплатить штраф в размере 369 тыс. рублей и ограничил ее свободу на один год после освобождения.

Ранее в Ростове-на-Дону 71-летнюю пенсионерку задержали по подозрению в убийстве восьмилетнего мальчика, его 36-летней матери и 81-летнего мужчины.

До этого в городе Алейске две пенсионерки, одной из которых 72 года, а другой - 81, были задержаны по подозрению в заказе убийства 70-летней знакомой.

