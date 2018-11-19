Пенсионерку заподозрили в убийстве целой семьи в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону 71-летнюю пенсионерку задержали по подозрению в убийстве восьмилетнего мальчика, его 36-летней матери и 81-летнего мужчины.

Погибшие и подозреваемая были родственниками и жили в одной квартире, сообщается на сайте СУ СК по Ростовской области.

Их тела нашли в одной из квартир на улице Портовой в Ростове-на-Дону. У всех троих жертв обнаружили признаки насильственной смерти.

По данным следствия, мотивом преступления послужили «длительные неприязненные отношения на бытовой почве».

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемой в виде заключения под стражу.

В 2015 году в Петербурге по подозрению в убийстве 10 человек арестовали 68-летнюю старушку.