Синоптики спрогнозировали первый снег в Москве в ноябре

Первый снег в Москве ожидается в ноябре, а в УФО и ПФО в октябре

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первый снег в Москве в этом году ожидается не раньше ноября, что позже средних многолетних значений, передает ТАСС. В то же время жители Урала и Поволжья могут увидеть первый снег уже в октябре. Технология Метеум от «Яндекс погоды» прогнозирует, что снегопады начнутся 10-11 октября в Екатеринбурге и Челябинске, а с 20 по 25 октября снег придет в Пермь, Нижний Новгород, Самару, Казань и Уфу.

В других регионах России погодные условия также будут разнообразными. В Новосибирске, Омске и Красноярске первый снег уже выпал в сентябре, что раньше обычного. Согласно прогнозам, в этих городах возможны повторные осадки с 11 по 14 октября.

Исторически самые ранние снегопады наблюдались в Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Перми и Казани за последние 30 лет. В последние годы жители Москвы, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Уфы и Челябинска также видели первый снег уже в сентябре. На юге России снег традиционно появляется позднее – в декабре, в таких городах, как Ростов-на-Дону и Краснодар. В Воронеже и Самаре снег также ложится позже обычного.

Как писала газета ВЗГЛЯД 5 октября, в начале следующей недели в Москве и Московской области ожидаются заморозки, а в октябре возможны осадки в виде мокрого снега.