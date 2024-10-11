Вильфанд предупредил о значительном потеплении на юге России

Вильфанд предупредил о возможном потеплении до 25 градусов на юге России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, температура воздуха и воды может достичь 23-25 градусов, однако в середине следующей недели она понизится до 18-20 градусов, передает ТАСС.

Вильфанд также предупредил о возможных осадках в южных регионах России на выходных. Температура воздуха и воды в это время будет колебаться в пределах 23-25 градусов.

По словам специалиста, в ближайшие дни ожидаются интенсивные осадки и ветер в различных регионах страны, включая Мурманскую область и Ненецкий автономный округ.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что осадки и мокрый снег ожидаются в Алтайском крае и на территории Хакасии. На Дальнем Востоке на погоду влияет тайфун, а на юге Камчатского края ветер может достигать 32-37 м/с.

Вильфанд также добавил, что на данный момент 70% территории России покрыто снегом, и в Сибири к следующей неделе снежный покров увеличится до 80%.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что первый снег в Москве в этом году ожидается в ноябре, что позже обычных сроков, а на Урале и в Поволжье снегопады начнутся уже в октябре.

