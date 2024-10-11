В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.6 комментариев
Вильфанд предупредил о значительном потеплении на юге России
Вильфанд предупредил о возможном потеплении до 25 градусов на юге России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возможном потеплении в южных регионах страны во второй половине октября, несмотря на временное понижение температуры до 18-20 градусов.
По его словам, температура воздуха и воды может достичь 23-25 градусов, однако в середине следующей недели она понизится до 18-20 градусов, передает ТАСС.
Вильфанд также предупредил о возможных осадках в южных регионах России на выходных. Температура воздуха и воды в это время будет колебаться в пределах 23-25 градусов.
По словам специалиста, в ближайшие дни ожидаются интенсивные осадки и ветер в различных регионах страны, включая Мурманскую область и Ненецкий автономный округ.
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что осадки и мокрый снег ожидаются в Алтайском крае и на территории Хакасии. На Дальнем Востоке на погоду влияет тайфун, а на юге Камчатского края ветер может достигать 32-37 м/с.
Вильфанд также добавил, что на данный момент 70% территории России покрыто снегом, и в Сибири к следующей неделе снежный покров увеличится до 80%.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что первый снег в Москве в этом году ожидается в ноябре, что позже обычных сроков, а на Урале и в Поволжье снегопады начнутся уже в октябре.