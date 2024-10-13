  • Новость часаМинобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области
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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    4 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему мы не видим героев

    Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    17 комментариев
    13 октября 2024, 15:32 • Новости дня

    Пушилин: Освобождение Дзержинска позволит наступать на север ДНР

    Пушилин заявил о планах российских войск двигаться на север ДНР после освобождения Дзержинска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Дзержинска позволит российским войскам продвигаться на север республики, об этом он заявил после посещения города, где продолжаются бои.

     Пушилин посетил Дзержинск и отметил, что его полное освобождение станет ключевым моментом в продвижении российских войск на север Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. В ходе визита командир мотострелкового батальона с позывным Остап рассказал Пушилину о текущей обстановке в городе, где еще ведутся бои.

    Пушилин сообщил, что обсуждалась ситуация с гражданским населением, остающимся в Дзержинске. Было достигнуто понимание относительно количества необходимых мест в пунктах временного размещения для эвакуации людей.

    Также, как отметил глава ДНР, во время визита состоялось вручение памятных наручных часов отличившимся военнослужащим. По его словам, беседы с военнослужащими касались как насущных для военных вопросов, так и их мечтаний о мирной жизни после завершения конфликта. Пушилин подчеркнул, что полное освобождение Дзержинска близко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Гродовку в ДНР, а ВСУ оттянули силы к западной окраине Дзержинска и начали отвод войск из этого города.

    11 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Военкоры и военблогеры сообщили об успехах российских войск в Курской области
    Военкоры и военблогеры сообщили об успехах российских войск в Курской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд военкоров и военных блогеров сообщили об успехах российских войск в Курской области. Со ссылкой в том числе на украинские ресурсы сообщается, что российские силы «продавили левый фланг Курской группировки ВСУ».

    «Курская область – наступление ВС РФ 10.10.24: прорывы по всему фронту», – приводит «Московский комсомолец» слова блогера Юрия Подоляки.

    По его информации, 155-ая бригада морпехов Тихоокеанского флота нанесла неожиданный для ВСУ «рассекающий удар» удар двумя колонами: через Зеленый Шлях и через Толстый Луг. Гарнизон ВСУ в Любимовке был почти полностью окружен. Также был нанесен удар по гарнизону ВСУ в Ольговке. Кроме того, российские войска вошли в Малую Локню.

    Подоляка полагает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» ВСУ дорог с твердым покрытием – «трех дорог, собранных в треугольник с углами в Зеленом Шляхе, Малой Локне и Судже». Также сообщается о боях в Новоивановке, в районе Михайловки и Мартыновки, южнее Веселого, штурме Плехово.

    «Военкоры Русской весны» также пишут о «мощном прорыве на Курском фронте: завершается разгром врага в Любимовке, Зеленом Шляхе и Ольговке». «Неожиданный прорыв морпехов 155 бригады к Зеленому шляху – в тыл группировки ВСУ в районе Любимовки заставил противника спасаться бегством», – говорится в сообщении. Со ссылкой на украинские ресурсы сообщается, что «русские продавили левый фланг Курской группировки ВСУ».

    Военный корреспондент Юрий Котенок сообщал в Telegram, что российские войска «выбивают» военных ВСУ, «попавших в оперативное окружение», из Любимовки, «эпицентр боевых действий на этом участке перемещается» в Толстый Луг; есть «продвижение по трассе» на Свердликово, «далее – на Суджу», хотя «сообщения о выходе к северо-западным окраинам Суджи не подтверждаются».

    Напомним, российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

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    12 октября 2024, 15:26 • Новости дня
    MWM: «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ
    MWM: «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российский комплекс «Искандер» нанес удар по контейнеровозу под флагом Панамы, уничтожив ценный для ВСУ груз, сообщил американский военный журнал Military Watch Magazine.

    Удар был осуществлен на прошлой неделе, и, как утверждает издание, в результате атаки был уничтожен «очень ценный груз», передает Ura.Ru.

    Журналисты издания отметили, что вместе с судном были уничтожены два украинских военных катера и семь военнослужащих. Подробности о характере уничтоженного груза и другие детали инцидента Military Watch Magazine не предоставляет.

    Ранее российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Эксперты объяснили значимость российских ударов по портовой инфраструктуре Украины.

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    12 октября 2024, 12:13 • Видео
    Германия выберет войну

    Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

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    12 октября 2024, 12:42 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение энергетической инфраструктуре ВПК Украины
    ВС России нанесли поражение энергетической инфраструктуре ВПК Украины
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные Силы России в последние сутки нанесли удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры, поддерживавшим ВПК страны, сообщило Минобороны.

    Авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского военно-промышленного комплекса, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны России сбили 11 снарядов HIMARS, и 125 дронов самолетного типа.

    С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета и 33 тыс. 544 беспилотных аппарата. Также поражены 582 ЗРК, 18 611 танков и бронированных машин, 1470 РСЗО, 16 тыс. 48 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Напомним, с 5 по 11 октября ВС России нанесли 38 высокоточных ударов по украинским военным объектам.

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    12 октября 2024, 16:22 • Новости дня
    WP: Россия использовала захваченные Starlink для усиления армии
    WP: Россия использовала захваченные Starlink для усиления армии
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска значительно улучшили свою координацию и маневренность, используя захваченные на Украине терминалы Starlink, утверждает Washington Post.

    Российская армия повысила свой военный потенциал благодаря использованию захваченных на Украине, передает The Washington Post, передает «Газета.Ru».

    Украинская армия, столкнувшаяся с недостатком в вооружении и численности, потеряла свое основное преимущество – доступ к интернету через Starlink. Теперь этим преимуществом обладают и российские войска.

    При этом США не могут повлиять на то, что терминалы Starlink оказались у российских военных. Офицер 72-й механизированной бригады ВСУ, защищавшей район Угледара, заявил, что российская армия смогла одолеть украинские силы во многом благодаря использованию Starlink.

    Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев заявлял, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка вызвала интерес у дружественных стран как альтернатива Starlink.

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    10 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    В Одессе активизировались пророссийские подпольщики

    Сальдо сообщил об активизации работы пророссийских подпольщиков в Одессе

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Одессе участники пророссийского сопротивления активизировались, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как указал Сальдо в своем Telegram-канале, с подпольщиками связывают поджоги автомобилей сотрудников военкоматов, точные ракетные удары по военным целям и сбор данных о работниках украинских репрессивных органов.

    Сальдо отметил, что деятельность одесских подпольщиков является значительным вкладом в падение режима Зеленского. «Киевский режим терпит стратегическое поражение, не успевает решать все новые проблемы, усиливается кризис на фронте и в тылу», – подчеркнул он.

    Губернатор добавил, что одесские подпольщики стараются внести как можно больший вклад в падение устоев режима. Он выразил уверенность в том, что «вся Новороссия будет свободной – от Херсона до Измаила».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия в Одессе лишает ВСУ заморских вооружений.

    Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на вторник российские военные нанесли удары по портам в Одессе и Ильичевске (Черноморск).

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    11 октября 2024, 10:06 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о панике ВСУ на Курском направлении

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о панике ВСУ на Курском направлении

    Алаудинов сообщил о панике ВСУ на Курском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ впали в панику и замешательство из-за потерь в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    Алаудинов отметил, что украинские военнослужащие испытывают замешательство из-за сложившейся ситуации и фиксируемых потерь. «Действительно, у него [противника] паника, и мы это фиксируем…» – заявил командир «Ахмата», передает «Лента.ру».

    Ранее военкоры и военные блогеры сообщили, что российские силы «продавили левый фланг курской группировки ВСУ».

    До этого сообщалось, что российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

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    13 октября 2024, 09:20 • Новости дня
    ВСУ начали отвод войск из Дзержинска

    Украинские войска начали отвод подразделений из Дзержинска в Донецкой области

    ВСУ начали отвод войск из Дзержинска
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Дзержинске начался частичный отвод украинских подразделений, вызванный сложной обстановкой для ВСУ в этом районе.

    Украинские войска начали частичный отвод своих подразделений из Дзержинска (Торецка), сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Представитель силовых структур отметил: «Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города».

    Источник также отметил, что украинская армия использует отработанную тактику вывода войск малыми группами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для вооруженных сил Украины в Торецке (украинское название Дзержинска) сложилась тяжелая ситуация, а также сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска в связи с зачисткой центральной части города от очагов сопротивления.

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    11 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские дроны зафиксировали массовые расстрелы солдат ВСУ заградотрядами

    Российские военные сообщили о массовых расстрелах солдат ВСУ украинскими заградотрядами

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные с помощью дронов фиксируют массовые расстрелы украинскими заградотрядами бегущих с линии боевого соприкосновения солдат ВСУ, сообщил военнослужащий штурмового подразделения 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман.

    По его словам, такие инциденты происходят, когда украинские солдаты пытаются отступить с линии боевого соприкосновения из-за нехватки боеприпасов или сложившейся тяжелой обстановки. «Неоднократно во время боев и так называемых контрнаступов вылетали «птичками»и осматривали обстановку», – отметил Штурман, передает ТАСС.

    Украинские солдаты, по его словам, опасаются сдаваться в плен именно из-за подобных действий заградотрядов. Военнослужащий подчеркнул, что при каждом штурме или контрнаступлении гибнет до десяти военнослужащих ВСУ. Он добавил, что несмотря на значительные потери, число убитых украинских солдат под огнем собственных заградительных отрядов продолжает расти.

    Ранее военнослужащий с позывным «Штурман» сообщил, что украинские военные ликвидируют более 80% своих сослуживцев, пытающихся сдаться в плен, открывая прицельный огонь и используя дроны для атаки.

    Пленный украинский солдат рассказал, что FPV-дрон атаковал их во время сдачи в плен российским военным, что вызвало у него сомнения в задачах командования.

    До этого беспилотник снял кадры расстрела украинским заградотрядом бегущих бойцов ВСУ.

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    12 октября 2024, 13:15 • Новости дня
    MWM: Россия уничтожает «Искандерами» ценное оружие Запада на Украине

    Military Watch Magazine: Россия уничтожает «Искандерами» ценное оружие Запада на Украине

    MWM: Россия уничтожает «Искандерами» ценное оружие Запада на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжает использовать ракеты «Искандер-М» для уничтожения оружия ВСУ, переданного Западом, пишет Military Watch Magazine.

    По данным журнала, российские военные наносят прицельные удары по таким системам, как зенитно-ракетные комплексы Patriot, передает РИА «Новости».

    В материале подчеркивается, что такие оборонительные системы стали играть все более важную роль в конфликте на Украине, усиливая боевые возможности ВСУ.

    Отмечается, что для этих целей Россия эффективно использует как мобильные, так и авиационные варианты ракет 9К720 «Искандер». В результате систематических атак ВСУ теряют важные ресурсы, что влияет на ход боевых действий.

    Как сообщало Минобороны, комплекс «Искандер-М» уничтожил установку ЗРК Patriot в Днепропетровской области, а двумя днями ранее российские военные поразили две пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне СВО.

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    11 октября 2024, 23:19 • Новости дня
    Военкомы провели массовую облаву во время концерта «Океан Эльзы» в Киеве

    Военкомы устроили облаву на зрителей концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Киева военкомы останавливают мужчин, собравшихся на концерт группы «Океан Эльзы», проверяют документы, часть задерживаюсь и силой увозят.

    Украинские СМИ сообщают, что в центре Киева военкомы совместно с полицейскими провели массовую облаву на слушателей концерта группы «Океан Эльзы». Мужчин останавливают для проверки документов, после чего многих из них насильно заталкивают в машины под крики очевидцев «позор полиции!» и увозят.

    По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, в облаве участвовало около ста военкомов и полицейских. «Ловят всех, сразу пакуют в бусы. Счет жертв идет на десятки, а то и больше сотни», – сообщил он. Парламентарий добавил, что рейды проводятся не только в центре города, но и в ресторанах и ночных клубах Киева.

    С февраля 2022 года на Украине действуют законы о всеобщей мобилизации, которые неоднократно продлевались. Власти усиливают меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, что привело к принятию закона об ужесточении мобилизации, вступившего в силу 18 мая текущего года.

    В условиях ужесточения мобилизации многие жители украинских городов месяцами не выходят из квартир. Количество мест, где проводят подобные рейды, увеличилось: военкомы замечены возле торговых центров, метро, на вокзалах и просто на улицах.

    Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил о массовом отъезде за границу старшеклассников, которые опасаются, что наступление призывного возраста лишит их права на выезд.

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    12 октября 2024, 10:46 • Новости дня
    Spiegel: В Киеве заговорили о завершении конфликта с учетом территориальных уступок
    Spiegel: В Киеве заговорили о завершении конфликта с учетом территориальных уступок
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве начали обсуждение сценария завершения конфликта с Россией, предполагающего отказ от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, пишет Der Spiegel.

    По данным немецкого издания, в Киеве начались обсуждения возможного завершения конфликта с Россией посредством отказа Украины от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, передает РИА «Новости».

    Как отметил высокопоставленный киевский чиновник, без определенных уступок победа будет невозможна.

    Чиновник также выразил сомнения в продолжении активной поддержки Украины со стороны США, независимо от результатов предстоящих выборов президента этой страны.

    Он подчеркнул, что негативное влияние на ситуацию оказывают настроения как среди военных, так и гражданского населения.

    «Прогноз плохой. Моральный дух части войск беспокоит. Люди на самом деле больше не хотят воевать. Несправедливость войны может разорвать общество на части», – предупредил он.

    Накануне офис президента Украины отверг слухи о возможных территориальных уступках России ради членства в НАТО, назвав их «абсолютным бредом».

    Между тем в западных внешнеполитических кругах более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины на две части по аналогии с ФРГ и ГДР, писала Financial Times.

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    11 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия будет создавать малые котлы для ВСУ в Курской области

    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает выдавливание противника с территории региона. Это также облегчает России достижение контроля над линией фронта, поскольку она становится менее растянутой, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ряд военкоров сообщили об успехах р оссийской армии в Курской области.

    «В Курской области ВС России продолжают ликвидировать «карман», который образовался с момента начала вторжения противника в регион», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так, по его словам, в настоящий момент бои идут под Веселым. Кроме того, войска формируют клещи в районе села Плехово. По информации собеседника, севернее Суджи освобожден населенный пункт Черкасское. Причем когда противник попытался усилить эти направления, армия ударила от Коренева на юго-восток в направлении Любимовки и Новоивановки.

    «Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает полное выдавливание противника с российской территории. Это также облегчает нам достижение контроля над линией фронта, потому что она становится менее растянутой. Кроме того, мы выводим из-под удара Коренево», – указал Онуфриенко. При этом он уточнил: спешить с ликвидацией «кармана», который занял противник, не стоит.

    «Киев руководствуется политическими целями. С военной точки зрения удержание украинской армией позиций в Курской области совершенно бессмысленно. Но командование ВСУ продолжает бросать на это направление практически все резервы. Впрочем, тем самым они облегчают наше продвижение на других участках фронта. Поэтому чем дольше они будут цепляться за остатки захваченной части региона, тем лучше», – детализировал аналитик.

    «Российские силы продолжают вести наступление, исходя из соотношения возможностей обеих сторон. Как и на других участках, в Курской области мы нащупываем слабые места в обороне ВСУ и наносим удар», – добавил спикер. Онуфриенко не исключает продвижение наших войск от Любимовки к Новоивановке, а также по встречному направлению на Малую Локню.

    «В этом случае возможно соединение восточного и западного вклинения и, соответственно, образование большого котла к северу от этого направления. Это фактически вдвое сократит контролируемую сегодня противником территорию в Курской области», – акцентировал он. Однако аналитик склонен считать более вероятным сценарий, при котором ВС России продолжат постепенное выдавливание украинских войск с организацией малых котлов.

    Ранее ряд военкоров сообщили об успехах российской армии в Курской области. Так, по словам военного блогера Юрия Подоляка, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота нанесла «рассекающий удар» силам противника через Зеленый Шлях и Толстый Луг. Таким образом, ВС РФ удалось полностью окружить гарнизон ВСУ в Любимовке. Со стороны Минобороны данная информация пока не подтверждена.

    Он отмечает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» противника дорог с твердым покрытием. Трассы складываются в «треугольник», вершинами которого являются Малая Локня, Суджа и Зеленый Шлях. Параллельно с этим, по его данным, проходят бои в районах Михайловки, Мартыновки, Веселого и Плехова.

    Между тем авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» сообщают о прорыве обороны ВСУ под Любимовкой. Они отмечают, что в настоящий момент в Курской области освобождено не менее пяти населенных пунктов, при этом в окружении оказались два украинских батальона. «Враг ошеломлен нашим наступлением», – подчеркивают они.

    Кроме того, авторы «Рыбаря» пишут, что ВСУ были вынуждены перебросить 47-ю отдельную механизированную бригаду на Суджанское направление. Итоги наступления российской армии подытоживает проект «Военкоры Русской весны»: неожиданная атака в районе Любимовки вынудила противника спасаться бегством. При этом на украинских ресурсах уже пишут о «продавливании левого фланга группировки ВСУ».

    При этом Telegram-канал Mash сообщает о начале «второй фазы активного контрнаступления в Курской области». По оценке ресурса, под контролем ВС РФ уже находится дорога Суджа – Коренево, которую противник использовал для снабжения своих подразделений. Военным также удалось освободить Нижний Клин и Зеленый Шлях, взятие которого иронично прокомментировал Юрий Подоляка: «Противник был в шоке. Даже не в шоке, а в офиге».

    Между тем генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что украинская армия пребывает в замешательстве. «Действительно, у противника паника, и мы это фиксируем», – сказал он.

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    11 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Комбат ВСУ: Украинская армия теряет позиции «семимильными шагами»

    Комбат ВСУ: Украинская армия теряет позиции, о выходе на границы 1991 года речь не идет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир батальона ВСУ Кирилл Верес заявил о стремительном отступлении и невозможности выхода на границы 1991 года, сравнив ситуацию с беспомощностью.

    Командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес заявил, что украинская армия теряет позиции «семимильными шагами», сообщает РИА «Новости». По его словам, говорить о выходе на границы 1991 года уже давно не приходится. Верес подчеркнул, что вместо этого украинской армии приходится думать, как удержать текущие позиции.

    Верес отметил: «Я вообще не думаю, как выйти на границы 1991 года. Думаю, как не потерять те позиции, которые у меня есть. Мы все идем на границу 1991 года, только в обратную сторону... идем назад семимильными шагами».

    Он также добавил, что все разговоры о перспективах продвижения ВСУ на фронте сродни словам инвалида на костылях, который утверждает, что завтра побежит марафон. Это сравнение подчеркивает беспомощность текущей ситуации на фронте в глазах украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российская армия освободила поселок Островское в ДНР. В результате боевых действий российские войска нанесли крупные потери вооруженным силам Украины по всем фронтам. Также ВС России освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области.

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    12 октября 2024, 20:05 • Новости дня
    ВС России уничтожили боевиков ВСУ при попытке ротации в Харьковской области

    Минобороны: Российские военные уничтожили боевиков ВСУ при попытке ротации в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили при помощи беспилотников группу украинских военнослужащих во время ротации в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны.

    Военнослужащие группировки войск «Запад» с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили несколько единиц боевой техники и живую силу ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Отмечается, что украинские боевики пытались провести ротацию своих подразделений в ночное время. После анализа разведывательных данных было принято решение о нанесении огневого удара по подразделениям ВСУ. Войска «Запад» выбрали подходящий момент для атаки и нанесли внезапные удары по противнику, зафиксированные средствами объективного контроля.

    Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России нанесли удары по подразделениям украинской армии в Харьковской и Запорожской областях, а также на территории ЛНР и ДНР, в результате чего ВСУ потеряли более 1,9 тыс. человек.

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    11 октября 2024, 08:27 • Новости дня
    Российские военные вышли на административную границу ЛНР у Мясожаровки

    Российские войска выбили ВСУ из района Мясожаровки и вышли на границу ЛНР

    Российские военные вышли на административную границу ЛНР у Мясожаровки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные выбили украинские силы с позиций в районе Мясожаровки и, продвинувшись на полтора километра, вышли на административную границу Луганской народной республики, начав более прицельный огонь по противнику у Лозовой.

    Российские войска сумели вытеснить подразделения Вооруженных сил Украины из позиций в районе Мясожаровки, сообщил ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это продвижение позволило российским военным выйти на административную границу Луганской народной республики. Он отметил: «В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось выбить противника с занимаемых позиций юго-западнее населенного пункта Мясожаровка. Это позволило ВС РФ продвинуться на полтора километра и выйти на административную границу ЛНР».

    Марочко также указал, что российские подразделения начали вести более прицельный огонь по украинским войскам в районе Лозовой. Это может иметь стратегическое значение в дальнейшем ведении боевых действий на данном участке фронта. В настоящее время ситуация в регионе остается напряженной, с обеих сторон продолжаются активные боевые действия.

    Ранее российская армия усилила огневое воздействие по позициям украинских боевиков в Серебрянке и сократила межпозиционное пространство северо-восточнее Григоровки в Донецкой народной республике.

    Кроме того, российские военные продвигаются к населенному пункту Звановка под Северском в Донецкой народной республике, сообщалось о продолжающихся интенсивных боях.

    Сообщалось, что Вооруженные силы Украины больше двух недель не забирают тела погибших сослуживцев после боевых действий в районе Петровского в Луганской народной республике, где ежедневно теряют до отделения личного состава.

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