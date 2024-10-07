Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка освободила Гродовку и поразила живую силу и технику 23-й, 24-й, 33-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й, 117-й, 120-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии у Александро-Калиново, Дзержинска, Сухой Балки, Димитрова, Лысовки, Селидово, Цукурино, Красного в ДНР и Райполя в Днепропетровской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также она отразила 10 контратак украинских штурмовиков 42-й, 53-й, 100-й, 151-й механизированных, 152-й пехотной, 68-й егерской, 5-й штурмовой бригад и 49-го штурмового батальона.

Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 420 человек, немецкий танк Leopard, три бронемашины, три гаубицы «Мста-Б» и два американских орудия М119.

Группировка «Восток» поразила формирования 33-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 110-й, 128-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии у Доброволья, Золотой Нивы, Великой Новоселки, Разлива и Зеленого Поля в ДНР.

В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 120 человек, БМП, американскую боевую бронированную машину HMMWV, две британские гаубицы FH-70, орудие Д-20 и САУ «Гвоздика».

Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны у Малой Токмачки, Новоданиловки (Запорожская область), Никольского и Велетенского (Херсонская область).

В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 80 человек, три орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов. На прошлой неделе Южная группировка освободила населенный пункт Желанное Второе в ДНР.