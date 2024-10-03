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Москва и Минск провели совместные учения МЧС
В Ногинске прошли совместные учения МЧС России и Белоруссии, приуроченные к 25-летию подписания договора о создании Союзного государства. В мероприятии приняли участие около 800 спасателей, а также более 150 единиц специализированной техники (фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости)
Программа учений оказалась насыщенной: сотрудники МЧС обеих стран отработали методы реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, а также способы оказания гуманитарной помощи регионам, пострадавшим от внезапных бедствий (фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости)
Учения состояли из шести сценариев ЧС: спасателям предстояло устранить последствия прорыва дамбы, аварии на горно-химическом комбинате, природных пожаров и атаки беспилотников на железнодорожную станцию (фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости)
Сотрудники МЧС также отрабатывали навыки эвакуации пассажиров из самолета, совершившего аварийную посадку, и доставку гуманитарной помощи в районы, пострадавшие от ЧС (фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости)
Глава МЧС России Александр Куренков оценил слаженность работы с белорусскими коллегами как «высочайшую». По его словам, подобные мероприятия позволяют сторонам учиться друг у друга, а также внедрять наиболее интересные подходы дружественной страны в собственную деятельность (фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости)
В свою очередь глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский заметил, что обмен опытом закладывает фундамент дальнейшей совместной работы, которая будет вестись в эффективном ключе (фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости)
Техническое обеспечение учений также отличалось многообразием. В мероприятии приняли участие самолет Ил-76, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ансат, Ка-32, БК-117, БО-105 и беспилотная авиация (фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости)
В завершение учений состоялись торжественные мероприятия. В частности, на водоеме спасательного центра выступила группа представителей МЧС на флайбордах, а также состоялся парад автомобильной и авиационной техники (фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости)
Кроме того, окончание учений ознаменовало десантирование парашютистов с флагами двух государств и торжественный марш парадного расчета Академии гражданской защиты МЧС России (фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости)