Президент Киргизии Жапаров посетит Москву для участия в саммите СНГ

Президент Киргизии Жапаров посетит Россию для участия в саммите СНГ в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию с целью участия в заседании Совета глав государств СНГ, сообщает РИА Новости. Визит запланирован на 7-8 октября, и пройдет в Москве. О намерениях Жапарова сообщил Муратбек Азымбакиев, заведующий отделом внешней политики администрации киргизского лидера.

Азымбакиев заявил: «Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 7-8 октября посетит Российскую Федерацию для участия в очередном заседании Совета глав государств СНГ». На саммите будут обсуждаться ключевые вопросы укрепления сотрудничества внутри Содружества, особое внимание уделят торгово-экономическим и культурно-гуманитарным связям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал участие Владимира Путина в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Москве. Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи, а вечером примет глав государств СНГ.