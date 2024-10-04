Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.0 комментариев
Песков: Путин отметит день рождения работой и встречами с главами стран СНГ
Песков: Путин проведет день рождения 7 октября на работе с встречами и приемом лидеров СНГ
Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи, а вечером принял глав государств СНГ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Путин отметит свой день рождения 7 октября, передает ТАСС. В этот день он проведет несколько закрытых рабочих встреч в первой половине дня. Песков подчеркнул, что особых праздничных мероприятий не планируется, и рабочие встречи будут закрытыми и непубличными.
Во второй половине дня главу государства ожидает прием лидеров стран СНГ. Песков сообщил, что это станет основным событием вечера, однако детали обсуждений и визита остались неизвестными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что прошлый свой день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких, также он сообщил, что отпраздновал его вместе с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий.