Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?0 комментариев
Путин рассказал о праздновании дня рождения в кругу друзей и близких
Президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких.
В ответ на вопрос, как он отметил 71-й год рождения, Путин сообщил, что провел его в кругу друзей и близких, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отмечал свой день рождения вместе с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий. «Мы с ними втроем посидели, «сообразили на троих», – улыбнулся Путин.
Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнился 71 год.