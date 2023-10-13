Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур, европейских и азиатских цивилизаций в любых сочетаниях, в любых, если угодно, «процентовках». Россия ни в коей мере не евразийская держава.6 комментариев
Путин рассказал, как и с кем отпраздновал день рождения
Путин заявил, что в день рождения «сообразил на троих» с Токаевым и Мирзиеевым
Президент России Владимир Путин сообщил, что отмечал свой день рождения вместе с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий.
Путин, отвечая на вопрос, как он отметил день рождения, отметил, что Токаев и Мирзиеев остались 7 числа на обед. «Мы с ними втроем посидели. Сообразили на троих», – с улыбкой добавил он, передает ТАСС.
Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнился 71 год. В этот же день Путин совместно с Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым запустил поставки российского газа в Узбекистан. Главы государств присоединились к торжественной церемонии из подмосковной резиденции российского лидера (Ново-Огарево). По словам Путина, церемония не была приурочена к его дню рождения специально – «так получилось».
Российского лидера также поздравили президент Кубы Мигель Диас-Канель, глава Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никола Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов.