  • Эксперт: Израиль подвергся полномасштабной интервенции
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    «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.

    3 комментария
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    33 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом

    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    18 комментариев
    7 октября 2023, 12:42

    Алиев поздравил Путина с днем рождения

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного звонка поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения.

    Азербайджанский лидер пожелал президенту России успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Алиева.

    Ранее президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с днем рождения.

    6 октября 2023, 16:23
    На Западе придумали название инициативе Путина о принципах нового мироустройства

    Итальянский эксперт Грациани назвал шесть принципов Путина компасом нового миропорядка

    На Западе придумали название инициативе Путина о принципах нового мироустройства
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Озвученные президентом Владимиром Путиным на площадке международного клуба «Валдай» шесть геополитических принципов России являются путеводителем для нового мирового порядка, эту инициативу можно назвать «Доктриной Путина», считает президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

    Грациани заявил РИА «Новости», что тезисы, прозвучавшие на «Валдае», подтверждают позицию Кремля относительно построения нового миропорядка. «Они представляют собой своего рода путеводитель, компас того, что мы могли бы определить как «Доктрина Путина» для нового мирового порядка», – сказал итальянский эксперт.

    «Доктрина Путина», по словам Грациани, внимательна к эволюции динамики мироустройства и присутствию новых собеседников.

    Помимо России, добавил аналитик, такими глобальными игроками являются Китай и Индия. При этом формат БРИКС+, группа развивающихся стран G77 и члены «Движения неприсоединения» – эти новые геополитические и геоэкономические институты – выступают партнерами, указал он.

    Шесть принципов, которые изложил российский лидер, подтверждают необходимость нового международного порядка, который будет основан на конкретных национальных призваниях народов, сказал Грациани. По его словам, «Доктрина Путина» резко контрастирует с гегемонистской политикой Запада последних 30 лет.

    Газета ВЗГЛЯД писала о шести принципах, которыми Путин очертил правила нового миропорядка.

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    7 октября 2023, 09:19
    Политолог: Путин вернул России политический, военный и технологический суверенитет

    Политологи Данилин и Звягинцев рассказали о произошедших в России изменениях за годы президентства Владимира Путина

    Политолог: Путин вернул России политический, военный и технологический суверенитет
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Путин вернул России и ее гражданам гордость за свою страну. При Путине произошло первое со времен Великой Отечественной войны расширение территории страны. Кроме того, Путин выступает за справедливый многополярный миропорядок и потому имеет большую поддержку по всему миру, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Павел Данилин и Александр Звягинцев. В субботу президенту России исполняется 71 год.

    «С начала президентства Путина Россия, что называется, укрепляет свой вес и авторитет – растет ВВП, повышается благосостояние граждан, запускаются соцпрограммы, развиваются все сферы производства и науки. А в 2014 году произошло знаковое событие – первое со времен Великой Отечественной войны расширение территории нашей страны. Причем не просто страны, а Российского государства, российской цивилизации, как говорит президент», – напомнил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Затем в 2022 году главе государства пришлось принять целый ряд не самых простых решений о воссоединении регионов Донбасса и Новороссии с Россией. Это дополнительно расширило границы нашего государства, а также вернуло в материнское лоно несколько миллионов русских людей – жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Процесс воссоединения русских земель – это свидетельство величия России», – отметил он.

    «Путин вернул России гордость. И в этом контексте крайне значимым контрастом является то, какой была Россия до Путина и какой она стала сейчас. В 1990-е годы это была слабая страна, потерявшая геополитический вес. В России тогда чуть ли не назначали министров извне – по звонку из Вашингтона. В российском МИД тогда удивлялись, зачем нам вообще внешняя политика и национальные интересы», – указал собеседник.

    «Путин предотвратил развал страны и нанес смертельный удар международному терроризму на Северном Кавказе. С Путиным и Россией считаются на международной арене. Россия выступает за справедливый многополярный миропорядок, и тем самым мы имеем очень большую поддержку во всем мире, в том числе на Западе», – подчеркнул аналитик.

    «Лидерство Путина позволяет России выступать в качестве локомотива и маяка против агрессивных устремлений Запада, защищая более слабые страны. Политика Путина направлена на противодействие миру глобалистских структур, которые стремятся нанести серьезный удар по суверенитету всех государств на планете», – резюмировал эксперт.

    «В 1990-е Россия, образно говоря, была беззубой старухой, стоящей на коленях и просящей милостыню у перехода и на вокзале, – сказал Александр Звягинцев, замдиректора Института государства и права РАН. – Путин, придя к власти, начал возвращать нашей стране былое величие и хорошим лемехом пахать огромное русское поле. Я был замгенпрокурора России и курировал Приволжский федеральный округ. Мы все под руководством главы государства занимались собиранием русских земель вокруг единого центра».

    По словам эксперта, Путин очень много сделал для того, чтобы Россия состоялась как независимое государство, чтобы она набирала вес на мировой арене: «И за 23 года мы увидели, как ослабленный региональный лидер развился до мощного государства – одного из главных акторов мировой политики».

    «Я лично был свидетелем того, как страны Запада фактически напрямую могли влиять на политическую и экономическую ситуацию нашей страны. Я это описал в романе «Естественный отбор» – как западные советники ходили по коридорам наших госорганов и давали указания. Теперь же такого нельзя даже представить – Россия подняла свой суверенитет на заоблачный уровень, недосягаемый для большинства стран Европы», – отметил он.

    «В общем, в 1990-е годы неумолимо угасающая экономика и неуклонно падающий уровень жизни народа были явными сигналами к скорому краху государства. Это мы должны констатировать. И хорошо, что нашелся такой человек, который смог переломить эти тенденции, изменить ситуацию и вернуть России величие и суверенитет – политический, военный, технологический. Он сумел не только заложить фундамент для успешного построения русской цивилизации, но и успешно реализовать этот проект», – пояснил спикер.

    В минувший четверг в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок. По словам российского лидера, величие России заключается в укреплении суверенитета, а суверенитет основан на самодостаточности в ряде сфер: технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности.

    Также президент предложил шесть основных принципов будущего мироустройства: открытый и взаимосвязанный мир, культурное и цивилизационное многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность и прочный мир, справедливость для всех, а также равноправие. В ходе выступления президент напомнил, что в принятой в этом году Концепции внешней политики России страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация.

    Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. После вуза служил в КГБ, в частности – работал в Дрездене, ГДР. В 1990 году после возвращения из Дрездена в Ленинград Путин устроился на должность помощника ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам.

    С июня 1991 года Путин стал работать председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и одновременно – с 1994 года – первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга.

    В 1996 году Владимир Путин переехал с семьей в Москву, так как ему предложили пост заместителя управляющего делами президента РФ. В марте 1997 года Путин становится заместителем руководителя администрации президента РФ, начальником Главного контрольного управления президента РФ. В мае 1998-го Путин – первый заместитель руководителя администрации президента РФ, в июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности РФ, одновременно – с марта 1999 года – секретарем Совета Безопасности РФ.

    В августе 1999 года Путин стал председателем правительства РФ. Этот пост ему предложил занять президент РФ Борис Ельцин. Перед новым 2000 годом, Ельцин предложил Путину стать и. о. главы государства, а в марте Путин был избран президентом. По его словам, ему было сложно принять решение стать главой государства, поскольку это «довольно тяжелая судьба».

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    6 октября 2023, 14:37
    Западные СМИ: Ставка Путина на Украине сыграла

    Business Insider: Ставка Путина на усталость Запада от Украины сыграла

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин уже давно сделал ставку на нарастающую усталость Запада от поддержки Украины, и сейчас российский лидер наблюдает, как его план воплощается в жизнь, пишут западные СМИ.

    «Ставка Путина на усталость Запада сыграла», – передает РИА «Новости» содержание публикации немецкого издания Business Insider.

    «Появляется все больше признаков того, что он (российский президент – прим. ВЗГЛЯД) прав», – приводятся в публикации слова бывшего директора аналитического отдела ЦРУ по России Джорджа Биба.

    Украина, отметил Биб, не справляется с мобилизацией, а экономика этой страны под давлением ведущихся боевых действий проседает. Как в США, так и в Европе ослабевает энтузиазм по поводу сохранения высокого уровня помощи Украине, констатировал эксперт.

    В Республиканской партии в Палате представителей США не только выступили против продолжения помощи Украине, но даже смогли «продавить» снятие с должности спикера Кевина Маккарти, пишет издание. Кроме того, говорится в статье, в Словакии в результате парламентских выборов победу одержала партия, выступающая за отказ от помощи Киеву. Также отмечается рост популярности партии «Альтернатива для Германии» в ФРГ.

    Обратил внимание автор статьи и на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что финансовой и военной помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому без участия США будет недостаточно.

    Это сочетание, делает вывод издание, может привести к переломному моменту, когда поддержка Украины со стороны Запада после постепенного ослабления резко сократится или иссякнет как таковая.

    Напомним, США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ. Пентагон отказался перераспределять имеющиеся средства ради финансирования Украины. В ЕС на этом фоне заявили, что не смогут компенсировать Киеву помощь, в которой отказывает Вашингтон.

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    6 октября 2023, 15:07
    Путин назвал союзническими отношения России и Узбекистана
    Путин назвал союзническими отношения России и Узбекистана
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Отношения России и Узбекистана развиваются весьма успешно, они носят союзнический характер, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

    «Наши отношения развиваются весьма успешно. И мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнический. В таком направлении и действуем», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Путин поблагодарил Мирзиеева за личное участие в развитии связей двух стран, отметив их «хорошую динамику по всем направлениям».

    Ранее президент России Владимир Путин начал переговоры в Кремле с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

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    6 октября 2023, 18:48
    Путин назвал дату начала поставок российского газа в Узбекистан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин после встречи с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в пятницу назвал дату начала поставок российского газа в республику.

    Путин сообщил, что поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан начнутся в субботу, 7 октября, передает РБК. По словам российского лидера, это происходит впервые за всю историю.

    Часть топлива, поступающего в Узбекистан, будет подаваться и в Казахстан, добавил президент.

    В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе переговоров Мирзиеев заявил о намерении кооперироваться с Россией.

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    6 октября 2023, 15:36
    Путин оценил экономическое сотрудничество России и Узбекистана

    Путин: Рост товарооборота России и Узбекистана за семь месяцев 2023 года составил более 14%

    Tекст: Ольга Никитина

    Рост торгового оборота между Россией и Узбекистаном за прошлый год составил 26%, а за семь месяцев 2023 года – более 14%, сообщил президент Владимир Путин на переговорах с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Кремле.

    По словам главы государства, три тысячи компаний с российским участием работают в Узбекистане, а в России действуют 700 узбекских компаний, передает ТАСС.

    Также российский лидер заявил, что отношения России и Узбекистана развиваются весьма успешно, они носят союзнический характер.

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    6 октября 2023, 14:10
    Песков ответил на вопрос о причинах крушения самолета Пригожина

    Песков: Причины крушения самолета Пригожина будут ясны по результатам следствия

    Tекст: Ольга Никитина

    Выводы о причинах крушения самолета основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина можно будет сделать после того, как следователи сделают заключение и опубликуют доклад, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Ожидать выводов, по словам представителя Кремля, можно будет после завершения следствия, передает ТАСС.

    Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли предположительные даты окончания следствия.

    Напомним, президент России Владимир Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что, как доложил ему глава СК России Александр Бастрыкин, в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным найдены осколки гранат. При этом, по данным СКР, внешнего воздействия на самолет не было.

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    6 октября 2023, 19:44
    Путин рассказал о перспективах транспортного коридора «Север – Юг»

    Путин заявил о росте перспектив развития транспортного коридора «Север – Юг»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о расширении сотрудничества с Узбекистаном в транспортно-логистической сфере и росте перспектив по развитию коридора «Север – Юг».

    По итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым Путин заявил о кратном росте объемов железнодорожных перевозок между Россией и республикой, передает ТАСС.

    «Расширяется сотрудничество России и Узбекистана в транспортно-логистической сфере, устойчиво растут объемы железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок, прямо в разы по некоторым направлениям», – сказал российский лидер.

    Путин обратил внимание, что сейчас ведется разработка комплексной программы сотрудничества по развитию железнодорожного транспорта и инфраструктуры в Узбекистане. Программа включает в себя поставки железнодорожной техники из России и локализацию производств на территории республики.

    Кроме того, Путин отметил, что сотрудничество России и Узбекистана открывает большие перспективы по развитию таких транспортных коридоров, как «Север – Юг».

    Ранее на встрече с российским лидером президент Узбекистана Шавкатом Мирзиеев заявил, что между Москвой и Ташкентом в нет нерешенных вопросов.

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    6 октября 2023, 18:43
    Путин: Россия и Узбекистан переходят в расчетах на национальные валюты

    Путин заявил о переходе России на национальные валюты в расчетах с Узбекистаном

    Российская и узбекистанская стороны намерены перейти на взаиморасчеты без использования других валют, сообщил президент России Владимир Путин.

    Россия и Узбекистан переходят на национальные валюты во взаиморасчетах, сказал глава Российского государства, передает Telegram-канал «Вести».

    До этого в ходе открытия встречи с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым Путин заявил, что рост торгового оборота между Россией и Узбекистаном за прошлый год составил 26%, а за семь месяцев 2023 года – более 14%. Он добавил, что отношения России и Узбекистана развиваются весьма успешно, они носят союзнический характер.

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    7 октября 2023, 08:26
    Пушков прокомментировал послание Путина на «Валдае»

    Сенатор Пушков прокомментировал речь Путина в ответ на французскую статью о Путине

    Tекст: Александра Юдина

    Слова российского лидера Владимира Путина на форуме «Валдай» в Сочи убедили западных представителей в том, что победить Россию не получится, угроза ядерной войны исходит от Запада, заявил сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он прокомментировал статью французской газеты Figaro с заголовком «Путин сохраняет палец на ядерном спусковом курке», отметив, что на самом деле на спусковом курке палец держит тот, кто намерен на этот курок нажать, только ждет подходящего момента.

    При этом Пушков заметил, что Путин четко обозначил возможность применения Россией ядерного оружия, выделив только два пункта – применение против Москвы ядерного оружия и возникновение угрозы самому существованию российского суверенитета.

    Сенатор подчеркнул, что подобная угроза может возникнуть в данный момент исключительно со стороны Запада.

    «При этом Путин не угрожал – он предостерегал и предупреждал», – подчеркнул Пушков.

    При этом сенатор заметил, что все предупреждения все же оказали должное влияние на сознание Запада, которое, в конце концов, приняло тот факт, что «стратегическое поражение» России невозможно.

    Газета ВЗГЛЯД писала о шести принципах, которыми Путин очертил правила нового миропорядка.

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    6 октября 2023, 15:52
    Мирзиеев: В отношениях Узбекистана и России нет нерешенных вопросов

    Tекст: Ольга Никитина

    Между Москвой и Ташкентом в целом нет нерешенных вопросов, заявил глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Мы все наши договоренности решаем», – приводит его слова ТАСС.

    Путин, открывая встречу с Мирзиеевым, сообщил, что рост торгового оборота между Россией и Узбекистаном за прошлый год составил 26%, а за семь месяцев 2023 года – более 14%. Кроме того, глава государства отношения России и Узбекистана развиваются весьма успешно, они носят союзнический характер.

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    6 октября 2023, 14:54
    Путин начал встречу с Мирзиеевым

    Путин начал встречу с президентом Узбекистана Мирзиеевым

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин начал переговоры в Кремле с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

    Сначала лидеры пообщаются в узком составе – тет-а-тет, потом продолжат беседу в расширенном формате, с участием делегаций, передает ТАСС.

    В повестке – перспективы дальнейшего развития отношений России и Узбекистана, а также актуальные региональные и международные проблемы. В частности, лидеры обсудят сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах. Президенты затронут и военно-техническое взаимодействие.

    Мирзиеев начал визит в Россию еще накануне – сначала он посетил Казань. В пятницу в Москве перед встречей с Путиным он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Также президент Узбекистана встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. На этих переговорах Мирзиеев заявил о намерении Узбекистана кооперироваться с Россией.

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    7 октября 2023, 10:38
    Политолог: Россия при Путине становится одним из технологических лидеров

    Эксперты Федорова и Клинцевич отметили интерес Путина к инновационным и прорывным технологиям

    Политолог: Россия при Путине становится одним из технологических лидеров
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия становится одним из технологических лидеров мира. Президент Владимир Путин активно интересуется инновационными и прорывными технологиями, а российская система поддержки молодых талантов может стать примером для других стран. Об этом сказали газете ВЗГЛЯД политологи Анна Федорова и Андрей Клинцевич. В субботу Путину исполняется 71 год.

    «Начнем с того, что Владимир Путин – самый популярный политик среди молодежи. Нет ни одной фигуры, которая могла бы даже близко с ним сравниться», – отметила политолог Анна Федорова. – «Президент действительно искренне интересуется инновационными и прорывными технологиями – это видно по тому, как он активно принимает участие в мероприятиях по этой тематике и как охотно общается с молодыми учеными и студентами».

    «В целом система поддержки молодых талантов в таком масштабе, как она существует в России, – это практически полностью заслуга президента, до него ничего такого не было даже близко. И эта система может быть примером для множества других стран. Молодые люди все видят, и в этом одна из причин популярности Путина у молодежи», – считает собеседница.

    «У нашего президента практически не бывает выходных. Только настоящий лидер может трудиться с такой самоотдачей. И результаты этого труда наблюдает сегодня весь мир, в котором наверняка не осталось человека, который не слышал бы фамилию Путин, – отметил Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, президент Евразийского инвестиционного агентства.

    «Результаты ежедневного кропотливого труда президента и его безусловной любви к России показали, что санкции – лишь иллюзия вреда. Сегодня враг внешний и враг внутренний еще дальше от своей заветной цели – поражения нашей страны. А ценности гуманизма и обыкновенной порядочности не утратили своего значения, несмотря на попытки подмены истинных идеалов», – указал он.

    «Кроме того, благодаря грамотной политике президента мы видим массу новейших технологий и инноваций, которые вошли в нашу повседневную жизнь, а у молодежи появились прекрасные возможности для развития», – резюмировал собеседник.

    В минувший четверг в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок. По словам российского лидера, величие России заключается в укреплении суверенитета, а суверенитет основан на самодостаточности в ряде сфер: технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности.

    Ранее в обращении к участникам и гостям ХI Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2023» Путин заявил: «Для российских властей приоритетом остается развитие и модернизация промышленности, необходимо продолжать стимулирование внедрения новейших технологий в различные отрасли».

    Он добавил, что вместе с бизнесом, регионами, наукой будут обновляться программы профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров, в том числе для таких базовых, системообразующих отраслей, как машиностроение, судо- и авиастроение, станко- и приборостроение, робототехника и электроника, выпуск промышленного и энергетического оборудования.

    В свою очередь председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что в соответствии с задачей, поставленной президентом по достижению технологического суверенитета, будут направлены ресурсы на развитие промышленности, в том числе на авиастроение, беспилотные авиационные системы, станко- и судостроение, радиоэлектронику, на модернизацию дорожной и транспортной инфраструктуры страны.

    Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В августе 1999 года Путин стал председателем правительства РФ. Этот пост ему предложил занять президент РФ Борис Ельцин. Далее, перед новым 2000 годом, Ельцин предложил Путину стать и. о. главы государства, а в марте Путин был избран президентом. По его словам, ему было сложно принять решение стать главой государства, поскольку это «довольно тяжелая судьба».

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    6 октября 2023, 14:14
    Песков анонсировал переговоры Путина с премьером Ирака ас-Судани

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани 10 октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он отметил, что 10 октября начнется официальный визит премьер-министра Ирака ас-Судани и состоятся непосредственно переговоры с Путиным, передает ТАСС.

    Песков также заявил, что уже 11 октября президент России и премьер-министр Ирака примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.

    Напомним, в июле этого года премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял приглашение посетить Москву.

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    7 октября 2023, 12:28
    Боксер Джонсон назвал Путина лучшим президентом в мире

    Попросивший российское гражданство боксер Джонсон назвал Путина лучшим президентом в мире

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу тяжеловес Кевин Джонсон, попросивший российское гражданство, поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения.

    Боксер подчеркнул, что Путин – лучший президент в мире, он заверил, что действительно равняется на главу российского государства, передает РИА «Новости».

    «Я хотел в своем имени видеть что-то, что связано с Путиным. Никто другой в мире не может сказать, что он это сделал, а я сделал. Для меня это очень почетно», – отметил Джонсон.

    Напомним, экс-претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) подал документы на получение гражданства России.

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    Россия помогла создать в Бангладеш целую новую отрасль – атомную энергетику. Мировые атомные эксперты, по сути, признали не просто наши успехи, а превосходство России в атомной сфере над американскими и французскими конкурентами. Им просто не под силу так быстро построить АЭС, да еще и полностью обслуживать все ее процессы. Подробности

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    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности, и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

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    Ударные вертолеты Ка-52М получили три принципиальных улучшения

    В российские войска продолжают поступать ударные вертолеты Ка-52М. Ход спецоперации на Украине подсказал, как можно улучшить эти боевые машины, и промышленность уже приступила к их модернизации. У усовершенствованных Ка-52М как минимум три главных отличия от базового варианта. Подробности

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    Шольц пошел против базовых основ Евросоюза

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил принимать решения о расширении Евросоюза квалифицированным большинством, а не с согласия всех членов сообщества. Эти и другие реформы обсуждаются на неформальном саммите ЕС в Гранаде. Дискуссии вспыхнули с новой силой после заявления главы Евросовета Шарля Мишеля о возможном принятии Украины в ЕС к 2030 году. Каковы мотивы Шольца и шансы на то, что следующая волна расширения ЕС пройдет по новым правилам? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Зеленского бросила еще одна страна

      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала «за», занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

    • Украина рассорила руководство ЕС

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Шарль Мишель устроили перепалку из-за Украины, правда, заочную. Обвиняя друг друга в превышении полномочий, они не могут договориться о том, когда именно Киев возьмут в ЕС. Чья возьмет?

    • Украинцам пришла пора расплачиваться

      Правительство Украины отменяет свое решение, которое призвано было спасти финансовую систему страны в условиях СВО. Курс гривны отправлен в свободное падение, потому что так нужно главным спонсорам режима Владимира Зеленского. Расходы на его поддержку Запад возместит за счет простых украинцев.

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