«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.3 комментария
Пашинян и Путин обсудили ситуацию после выхода армян из Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин по телефону обсудили ситуацию после того, как армяне покинули Нагорный Карабах.
Обсуждалась ситуация после насильственного переселения армян, передает ТАСС.
Также Пашинян поздравил президента России с днем рождения, в этом году российскому лидеру исполняется 71 год.
Ранее Баку обнародовал план реинтеграции Нагорного Карабаха.