Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета глав государств СНГ

  • Новость часаВС России за неделю нанесли 29 ударов по объектам ВПК и энергетики Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая
    Эксперты: «Яндекс. Карты» скрывают военные объекты Израиля в отличие от российских
    Два российских БТР уничтожили колонну ВСУ в Курской области (видео)
    Эксперт: На Украине начало формироваться антивоенное движение
    Сотрудник службы безопасности Запорожской АЭС погиб из-за взрыва в авто
    Минобороны сообщило о паническом бегстве ВСУ из Угледара
    Израиль попытался ликвидировать преемника Насруллы под Бейрутом
    Евросоюз назвал «постыдными» плакаты в Тбилиси с руинами на Украине
    Россия обогнала США по поставкам газа в ЕС
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    4 октября 2024, 12:57 • Новости дня

    Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета глав государств СНГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На следующей неделе в Москве состоится заседание Совета глав государств СНГ, при этом ожидается участие президента России Владимира Путина, а лидеры стран Содружества прибудут в столицу 7 октября.

    Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ на следующей неделе, передает ТАСС. Это событие состоится в России, и вечером 7 октября лидеры стран Содружества прибудут в Москву для участия в мероприятии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эту информацию на брифинге.

    По словам Пескова, заседание Совета глав государств СНГ будет полноформатным и охватит разнообразные вопросы, стоящие на повестке дня. Он также подчеркнул, что вечером 7 октября главы государств СНГ соберутся у президента РФ. Ожидается, что мероприятие станет важной платформой для взаимного обмена мнениями и обсуждения актуальных вопросов сотрудничества стран СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи, а вечером примет глав государств СНГ.

    4 октября 2024, 11:50 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 77%
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 77%
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 27 по 29 сентября, составляет 77%, следует из данных ФОМ.

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину увеличился на 1 п.п. и составляет 77%, 79% респондентов считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного с 27 по 29 сентября среди 1,5 тыс. россиян.

    «О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (плюс 1 п.п. за неделю). Также большинство населения (79% – плюс 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – отмечает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Положительную оценку работы правительства дали 52% участников опроса (плюс 1 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% опрошенных (без изменений).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 43% (минус 1 п.п.), КПРФ – 7% (минус 2 п.п.), ЛДПР – 10% (без изменений), «Справедливой России – За правду» – 3% (плюс 1 п.п.), «Новых людей» – 3% (без изменений).

    Коментарии (0)
    3 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    Путин поручил разработать меры по повышению культуры речи в России
    Путин поручил разработать меры по повышению культуры речи в России
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На встрече с лауреатами конкурса «Учитель года» президент России Владимир Путин предложил Министерству просвещения вместе с профильными педагогами продумать, какие меры нужны для сохранения и повышения культуры речи в стране.

    Одна из участниц встречи выразила обеспокоенность снижением культуры речи в условиях всеобщей цифровизации и спросила мнение президента по этому вопросу, передает ТАСС.

    «Конечно, буквы все должны знать, но нужно почувствовать «вкус» книги, вкус к тому, чтобы держать в руках, не просто информацию получать, а вчитываться в те интонации, в то, что чувствует писатель. Эти чувства трудно все-таки из гаджетов улавливать, а это важно. Это важно – уметь чувствовать. Поэтому целый комплекс должен быть», – заявил Путин.

    «С министром просвещения [Сергеем Кравцовым], – вчера мы с ним встречались на одной из площадок, – мы вчера тоже в общем затрагивали эту тему. Подумайте, пожалуйста. Государство старается, и немало сделано уже в этом направлении. Но сделать, конечно, нужно еще больше, имея в виду те тенденции развития в области образования, которые сейчас и у нас в стране развиваются, и во всем мире заметны и очевидны», – пояснил глава государства.

    «Мы должны считаться, конечно, с теми условиями, в которых мы живем, с гаджетами, с интернетом – как с этим не считаться, никуда от этого не деться. Но вещи фундаментального, принципиального характера, конечно, не должны ускользать от нашего внимания. Здесь я полностью согласен – давайте вместе подумаем, что нужно сделать дополнительно», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» назвал задачи образования.

    Коментарии (13)
    3 октября 2024, 21:01 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    Коментарии (0)
    3 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» назвал задачи образования
    Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» назвал задачи образования
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перед Россией стоит задача сделать единым и современным образовательное пространство, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с финалистами конкурса «Учитель года».

    Эта задача будет решаться в том числе в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети», отметил глава государства.

    «Разные уровни образования являются частью единого образовательного пространства. Наша общая задача, которая в том числе будет решаться в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети», – чтобы это пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям, динамике XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом. Чтобы школьники, студенты колледжей, техникумов, вузов получали востребованные знания и навыки, приобщались к ценностям, которые объединяют наше общество, а значит, могли бы состояться в профессии, уверенно чувствовать себя в жизни, работать на благо страны и ее граждан», – приводит Telegram-канал Кремля слова Путина.

    Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с лауреатами конкурса «Учитель года России».

    Коментарии (6)
    3 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин разрешил буровой компании «Развитие» купить 75% «Кливера»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин утвердил приобретение ООО «Буровая компания «Развитие» 75,02% долей в ООО «Кливер», что позволяет компании расширить влияние на рынке буровых услуг.

    Как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин разрешил ООО «Буровая компания «Развитие» приобрести 75,02% долей в ООО «Кливер». Сделка осуществляется в рамках специальных экономических мер, что подчеркивает ее значимость для российской экономики.

    Компания «Развитие« получит 50,02% долей от Eurasia Drilling Company и 25% от BKE Oifield Service Holdings. Это решение закреплено в распоряжении президента и открывает новые возможности для укрепления позиций «Развития» на рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич обсуждали возможность пролонгации договора на поставку газа в Сербию. 

    Коментарии (0)
    3 октября 2024, 17:15 • Новости дня
    Путин заявил, что патриотическое воспитание в школах должно быть искренним

    Tекст: Валерия Городецкая

    Патриотическое воспитание в школах должно быть умеренным и искренним, чтобы формировать у детей базовые нравственные ценности, заявил президент России Владимир Путин.

    «Здесь (в вопросе патриотического воспитания) важно не перегибать. Все должно быть в меру – это во-первых. Во-вторых – все должно быть искренне, объективно и доходчиво», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Понимание нравственных ценностей необходимо закладывать у детей с самого раннего возраста, добавил президент.

    Напомним, Путин в четверг провел встречу с финалистами конкурса «Учитель года». Президент назвал задачи образования и поблагодарил учителей новых регионов и приграничья за работу в непростых условиях.

    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 11:08 • Новости дня
    Путин назвал принятие на вооружение «Ангары» основной задачей Космических войск

    Путин назвал принятие на вооружение комплекса «Ангара» основной задачей Космических войск

    Tекст: Александра Юдина

    Космический ракетный комплекс «Ангара» сыграет ключевую роль в обеспечении независимого и гарантированного доступа в космическое пространство, его принятие на вооружение – ключевая задача Космических войск, заявил президент России Владимир Путин.

    «Подчеркну: в числе ваших главных, важнейших задач – проведение опытно-космических работ, испытаний, а также принятие на вооружение современных высокотехнологичных образцов техники, среди которых первоочередное место занимает космический ракетный комплекс «Ангара». Именно ему предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении России независимого, гарантированного доступа в космическое пространство», – указано в поздравлении главы государства с Днем Космических войск, опубликованном на сайте Кремля.

    «Ангара» – семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого, в которых используются экологически чистые компоненты топлива.

    Космические носители этого типа предназначены для вывода различных аппаратов: спутников, кораблей, автоматических межпланетных станций. Последний пуск этой ракеты – успешный – был осуществлен 17 сентября.

    Коментарии (0)
    3 октября 2024, 17:28 • Новости дня
    Путин заявил о строительстве 400 новых школ в России до конца года

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года» сообщил о планах завершения строительства 400 школ в стране до конца текущего года, отметив, что уже отремонтированы более четырех тысяч учебных заведений.

    Он отметил, что в России уже было построено около 1,4 тыс. новых школ, а более четырех тысяч учебных заведений были отремонтированы, передает РИА «Новости».

    «Мы построили их уже, по-моему, 1,4 тыс. школ, и еще 400 с лишним должны построить до конца года... Четыре тысячи с лишним школ у нас уже отремонтированы», – сказал Путин. Президент добавил, что уже посетил отремонтированные школы и отметил стандарт таких учебных заведений, как очень хороший.

    Напомним, Путин в четверг провел встречу с финалистами конкурса «Учитель года». Президент назвал задачи образования и поблагодарил учителей новых регионов и приграничья за работу в непростых условиях.

    Коментарии (5)
    3 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин поблагодарил учителей новых регионов и приграничья за работу в непростых условиях
    Путин поблагодарил учителей новых регионов и приграничья за работу в непростых условиях
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с финалистами конкурса «Учитель года» выразил благодарность учителям из Донбасса, Новороссии, Курской, Брянской, Белгородской областей за работу в непростых условиях, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Отдельно хочу обратиться к вашим коллегам из Донбасса и Новороссии, Курской, Брянской, Белгородской областей. В очень непростых обстоятельствах вы делаете все для того, чтобы дети могли учиться, демонстрируете исключительную верность профессиональному долгу и настоящее мужество. Хочу поблагодарить вас за вашу позицию», – приводит Telegram-канал Кремля слова российского лидера.

    Ранее Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» назвал задачи образования.

    Коментарии (0)
    3 октября 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин призвал развивать курсы для учителей по взаимодействию с семьями учащихся

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность обучения учителей взаимодействию с семьями учеников, чтобы усилить воспитательный процесс и образовательные достижения детей.

    По его мнению, знание о среде, в которой живет ребенок, и о том, как с ним общаются, позволит учителю помочь родителям выстраивать отношения «должным и нужным образом».

    «Базовые вещи идут из семьи, закладываются в семье, но и на семью, родителей специалист, педагог, наставник может и должен влиять. Так же как и должен получать информацию о том, в какой среде воспитывается ребенок, как он живет, как с ним общаются. Может быть, помочь родителям выстроить отношения с ребенком должным и нужным образом, чтобы добиваться максимального эффекта и в ходе воспитательного процесса, и в ходе освоения необходимых знаний ребенком», – сказал Путин, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Президент также упомянул, что в некоторых вузах уже существуют курсы, посвященные общению с семьей и родителями. По его словам, это направление работы является очень важным.

    Напомним, Путин в четверг провел встречу с финалистами конкурса «Учитель года». Президент назвал задачи образования и поблагодарил учителей новых регионов и приграничья за работу в непростых условиях. Он также заявил, что патриотическое воспитание в школах должно быть искренним.

    Коментарии (0)
    3 октября 2024, 19:29 • Новости дня
    Путин прокомментировал идею расширения проекта «Разговоры о важном» на детсады

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе встречи Владимира Путина с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования воспитатель детского сада из Вологды Надежда Воронцова предложила распространить проект «Разговоры о важном» на детские сады, подчеркнув значимость донесения базовых ценностей до детей с раннего возраста.

    Воронцова, чья дочь учится в седьмом классе, выразила свое позитивное мнение о программе, подчеркнув ее влияние на школьников, сообщается на сайте Кремля. «Это действительно на данный момент, на последнее время одно из самых важных, значимых и любимых нашими детьми направлений», – сказала она. Воспитатель предложила внедрить проект в детских садах для детей с пяти лет, отметив его роль в подготовке к школе и обеспечении «бесшовного перехода» в образовательный процесс.

    Путин ответил, что подобные инициативы важны для формирования базовых ценностей у детей, подчеркнув, что проект «Разговоры о важном» успешно дополняет школьные предметы, такие как история и обществоведение.

    Президент отметил важность ориентации молодого поколения в информационном пространстве. «Если мы молодого человека не ориентируем в пространстве и не ориентируем его в бесконечном потоке информации, самому молодому человеку очень трудно сориентироваться», – сказал он. Глава государства выразил сожаление, что в предыдущих школьных учебниках недостаточно внимания уделялось значимым событиям, таким как Сталинградская битва: «Это странно, понимаете, просто невероятно. 27 миллионов человек, по последним данным, мы потеряли, страна потеряла в ходе Второй мировой войны, в ходе Великой Отечественной войны, а такие страны, как Великобритания – где-то 350 или 400 тысяч потеряли. Весь вермахт был сосредоточен на Восточном фронте фактически, 80 процентов, а про Сталинградскую битву почему-то в наших учебниках упоминали вскользь».

    «Разумеется, если мы будем Иваном, родства не помнящим, то у нас и будущего не будет никогда. У меня такое впечатление, что это специально кто-то пытался так воспитывать наше новое, подрастающее поколение», – добавил Путин.

    Он отметил, что «Разговоры о важном» – это серьезное начало большой работы, но здесь важно ничего не перегибать. «У нас есть такие выражения. Вы говорили, я пометил: впитал с молоком матери, усвоил с младых ногтей. Это все говорит о том, что в самом раннем возрасте, конечно, определенные базовые вещи мы ребенку должны закладывать. Но все, повторяю, должно быть в рамках разумного», – сказал глава государства.

    «Конечно, здесь нужно говорить со специалистами, с детскими психологами, нужно понимать, что такое ребенок в три-четыре-пять лет. Кто-то говорит и в пятилетнем возрасте: я хочу быть солдатом, берет автомат игрушечный, играется. Кто-то по-другому себя ведет. Но это же дети, у них есть определенный уровень развития. Надо с детьми работать, исходя из этого уровня развития. Это тонкие вещи», – высказал свое мнение Путин.

    Он напомнил, что в спорте говорят, что чем младше ребенок, спортсмен будущий, тем более опытный тренер должен с ним работать. «Это так и есть, это такая тонкая вещь. У вас у многих свои детки есть, поэтому вы же знаете, как маленькие себя ведут. Надо все сопоставлять с уровнем их развития, и все должно быть подчинено интересам ребенка. Но то, что я сказал о том, что у нас в народе возникли эти устойчивые обороты, как «впитал в себя что-то с молоком матери», – это говорит о том, что базовые ценности, базовые вещи аккуратно, доступно для такого возраста надо, конечно, доводить аккуратненько до самых маленьких детей, связывая это – понятие Родины, страны – с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с братом или сестрой с младшими или старшими. Надо делать это очень аккуратно. Но, конечно, это правильная и очень нужная работа», – отметил Путин.

    Напомним, Путин также заявил, что патриотическое воспитание в школах должно быть искренним.

    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин получил доклады от Генштаба и Минобороны об освобождении Угледара

    Кремль: Путин получил доклады от Генштаба и Минобороны об освобождении Угледара

    Путин получил доклады от Генштаба и Минобороны об освобождении Угледара
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин получил доклады от начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и главы Минобороны Андрея Белоусова об освобождении Угледара, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, президент получил доклады от начальника Генштаба и главы Минобороны, передает ТАСС.

    Представитель Кремля заверил, что Путин регулярно получает информацию о ходе спецоперации.

    Напомним, российские военные освободили населенный пункт Угледар в ДНР. Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие покинули позиции в Угледаре после того, как российские войска взяли под контроль последний выход на север. Отмечается, что российские танкисты из группировки войск «Восток» сыграли решающую роль при захвате города, используя танки Т-80БВМ.

    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 12:27 • Новости дня
    Песков: Путин отметит день рождения работой и встречами с главами стран СНГ

    Песков: Путин проведет день рождения 7 октября на работе с встречами и приемом лидеров СНГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи, а вечером приняв глав государств СНГ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин отметит свой день рождения 7 октября, передает ТАСС. В этот день он проведет несколько закрытых рабочих встреч в первой половине дня. Песков подчеркнул, что особых праздничных мероприятий не планируется, рабочие встречи будут закрытыми и непубличными.

    Во второй половине дня главу государства ожидает прием лидеров стран СНГ. Песков сообщил, что это станет основным событием вечера, однако детали обсуждений и визита остались неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что прошлый свой день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких, также он сообщил, что отпраздновал его вместе с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий.

    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    Песков: Путин открыт к диалогу с Байденом, но переговоры о встрече не велись

    Представитель Кремля Песков: Путин открыт к диалогу с Байденом, но переговоры о встрече не велись

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин открыт к диалогам, в том числе с президентом США Джо Байденом, однако никаких переговоров о возможной встрече пока не проводилось, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, президент открыт для любых контактов с мировыми лидерами, включая американского президента, передает ТАСС.

    При этом Песков добавил, что никаких конкретных разговоров между Москвой и Вашингтоном по этому поводу пока не велось.

    «В настоящий момент никаких предпосылок нет», – подчеркнул он, добавив, что российский лидер неоднократно выражал готовность к подобным контактам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с президентом России Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов.

    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 13:19 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом России

    Песков: Путин сегодня проведет оперативное совещание с Совбезом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В пятницу Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Президент Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что совещание состоится в середине дня.

    По словам Пескова, день у президента будет относительно спокойным, без крупных публичных мероприятий. Однако в графике главы государства запланированы несколько встреч, которые не будут освещаться в прессе.

    Совещания с Совбезом регулярно проводятся для обсуждения актуальных вопросов внутренней и внешней политики страны. Владимир Путин часто использует подобные форматы для координации действий с ключевыми членами своего правительства и обсуждения стратегически важных тем.

    Ранее президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором рассматривали вопросы развития авиационного комплекса страны. На этом же совещании Путин предложил обсудить важность объективной трактовки истории, подчеркнув, что история часто используется в политических целях против России.

    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 13:37 • Новости дня
    Песков заявил о невозможности разделения гражданских и военных задач Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о невозможности оценить, сколько времени Путин уделяет гражданским вопросам отдельно от военных, подчеркнув, что президент работает комплексно по всем направлениям.

    По его словам, невозможно точно определить, сколько времени Владимир Путин посвящает исключительно гражданским или военным вопросам,передает ТАСС. «Нет, не думаю, что это возможно», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

    Он объяснил, что в работе президента возникает множество взаимосвязанных вопросов, которые оказывают влияние на экономическое положение страны. В связи с этим Путин трудится над комплексными задачами, не разделяя гражданские темы от военных. Песков отметил, что все направления связаны между собой и требуют интегрированного подхода со стороны главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Владимир Путин открыт к диалогам с президентом США Джо Байденом, но подчеркнул, что на данный момент никаких переговоров о возможной встрече не проводилось.

    Коментарии (0)
    Главное
    ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров ВКС России
    Танкисты морской пехоты ТОФ сыграли ключевую роль в освобождении Угледара
    Новый премьер Японии подтвердил курс на мирный договор с Россией
    В Румынии напали на переводчицу из-за русской речи у посольства США
    Супруга бойца СВО попросила ООН помочь вызволить мужа из плена ВСУ
    Стало известно о состоянии Василия Ливанова
    Ученые нашли второй астероид, столкнувшийся с Землей в эпоху динозавров

    Национальное достояние России оказалось на финансовом дне

    Газпром стал первым среди самых убыточных компаний России. На протяжении 25 лет компания, олицетворявшая национальное достояние России, приносила государству только прибыль, однако пришло время антирекордов. Что же опустило Газпром на финансовое дно и когда компания сможет оправиться и снова стать прибыльной? Подробности

    Перейти в раздел

    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

    Перейти в раздел

    В российской власти пришло время Героев

    Важным инструментом обновления российского госаппарата стала программа «Время героев». Ее участники – бойцы СВО, прошедшие подготовку с целью начать управленческую карьеру. Слушатели программы, например Артем Жога и Амыр Аргамаков, были назначены полпредом президента на Урале и сенатором от Республики Алтай. Что могут сделать ветераны спецоперации в российской власти? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый генсек НАТО привез Зеленскому бодрости и поддержки

    Украину посетил новый генсек НАТО Марк Рютте. В ходе переговоров речь шла о поставках вооружений и перспективах вступления Украины в НАТО. На просьбы Зеленского разрешить наносить удары вглубь России Рютте заявил, что этот вопрос обсудят на следующей неделе главы стран – лидеров НАТО. Почему Рютте выбрал Украину для своей первой зарубежной поездки и что Киев мог получить от нового генсека? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

      4 комментария
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

      В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

      2 комментария
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      «Друзья мира» опасны для Зеленского

      Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

      4 комментария
    Перейти в раздел

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............