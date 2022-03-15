В отношении ворвавшейся в эфир программы «Время» женщины начата доследственная проверка

Власти Грузии призвали граждан не паниковать из-за приезда россиян

Президент Грузии Саломэ Зурабишвили назвала «деликатным» вопрос прибытия в эти дни в страну граждан России и призвала общественность «не паниковать» на этот счет, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Выступая в парламенте, она отметила, что вопрос прибытия россиян «не должен стать поводом к разделению (в грузинском обществе), нанесению ущерба репутации Грузии и паники».

Она сказала, что власти обязаны предоставлять общественности «своевременную и точную» информацию на этот счет.

«Власти обязаны убедить общество, что надежно обеспечивают общественный порядок на границе и в стране», – заявила Саломэ Зурабишвили.

Президент при этом подчеркнула, что «необходима осторожность, исходя из оккупации, региональных вызовов, экономической и социальной обстановки в Грузии».

Грузии следует себя вести как «другу Украины» и «члену международного сообщества», заявила она и призвала проводить на этом направлении «сбалансированную политику».

Ранее вице-премьер Грузии Теа Цулукиани резко осудила имевшие место инциденты с нападением на лиц, которые местным радикалам «кажутся русскими».

«Этнические грузины пишут (в соцсетях), что у них нет традиционной кавказской внешности, и что на них напали сограждане, которым они показались русскими. Это непредставимо! К этому подстрекает местная «партия войны» (саакашвилевское «Единое национальное движение»)», – сказала она телекомпании «Имеди».

По ее словам, имел также место случай, когда напали на украинца, приняв его за русского.

«Ксенофобию следует остановить», – обратилась она к радикальным оппозиционерам.

По словам Теи Цулукиани, прибывшие в Грузию граждане России попадают в страну согласно всем строгим требованиям закона.

«Страшные вещи происходят в эти дни, все стали говорить об этносе, национальности. В сторону все фобии, это стыдно», – сказала она.

Ранее глава МВД Вахтанг Гомелаури сообщил, что «после 24 февраля в Грузию за две недели въехало более 20 тыс. граждан России, и эта цифра примерно вдвое меньше показателей аналогичного периода допандемийного 2019 года».

В последнее время в соцсетях и в обществе Грузии говорят о «наплыве россиян». Этот вопрос педалирует оппозиция, призывая ввести визы, отмененные для граждан России экс-президентом Михаилом Саакашвили десять лет назад.

Власти Грузии осудили нападения на «похожих на русских» людей.

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