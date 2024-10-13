Как создать спрос на российский интернет в космосе

Tекст: Михаил Котов

В мире идет очередная космическая гонка – на этот раз гонка по созданию масштабных спутниковых группировок, обеспечивающих широкополосный доступ в интернет прямо с орбиты. Такие системы уже активно создаются в США (Starlink), Британии (OneWeb), Китае (G60, China Great Wall Industry Corporation), и, конечно, в России. У нас этим занимается компания «Бюро 1440», которая уже проводит испытания своих аппаратов.

Россия планирует «создавать группировку, которая удовлетворит потребности в быстром интернете не только нашей страны, но и дружественных государств. К концу 2027 года намечен запуск почти 300 аппаратов», заявляет премьер-министр Михаил Мишустин.

Лидером в гонке является американский предприниматель и инженер Илон Маск со своей спутниковой системой Starlink. В его активе – уже более 6 000 аппаратов на орбите, применение Starlink в 72 странах мира и плотное сотрудничество с американскими военными. Его система успешно функционирует.

Starlink предлагает вменяемые цены (до 1000 долларов за прямоугольную «тарелку»-терминал и около 50-150 долларов ежемесячной оплаты в зависимости от тарифа), удобные интерфейсы и простые для пользователя решения. Все это за счет огромных вложений в космические аппараты, их постоянное усовершенствование, постепенное добавление лазерной межспутниковой связи.

Число своих пользователей Маск сохраняет в тайне, лишь говорит, что «Starlink объединил более 3 миллионов человек по всему миру». Понятно, что это речь не об абонентах и домохозяйствах, и уж тем более не о тех, кто пользуется и платит в данный момент. Скорее всего имеется в виду общее количество людей, пользовавшихся Starlink когда-либо. И все равно это очень серьезное достижение.

Второму на этом рынке таких показателей не достичь по крайней мере в первые годы работы, а может быть и никогда.

Почему? Просто потому, что на планете может не найтись достаточного количества платежеспособных клиентов для такой услуги, еще не охваченных Илоном Маском. И чем больше спутников на орбите, тем больше, конечно, возможностей у такой группировки (качественнее доступ в интернет), но тем больше клиентов требуется, чтобы выйти в ноль и начать зарабатывать.

Аппаратов для обеспечения доступа в интернет должно быть не просто много – они должны быть на низкой орбите, где срок их жизни ограничен несколькими годами. Все это стоит огромных денег. Найти их можно только у пользователей, но что делать, если все клиенты уже у Starlink? Наилучшие шансы имеет разве что Китай с его 1,4 миллиардами жителей.

Тогда что делать создателям других подобных космических группировок, в том числе российской? Что могут предложить российские разработчики, чтобы привлечь в число своих пользователей компании и людей из других, дружественных и нейтральных стран? Крайне сложно создать предложение более удобное и выгодное, чем прямо сейчас предлагает SpaceX.

Казалось бы, это нерешаемая задача. И все же кое-что предложить все-таки можно.

Прежде всего – Starlink представляет услуги вовсе не всему населению планеты, как может показаться. Как по политическим, так и по чисто техническим причинам. Спутники Илона Маска не способны обеспечить связь в некоторых регионах мира, а в других им это прямо запрещено соответствующими американскими ведомствами.

Например, лишь в нескольких государствах Африки можно легально купить терминалы Starlink. В других развит черный рынок продажи этих устройств, и там они продаются втридорога, как и услуги спутникового доступа в интернет. А ведь среди африканских стран немало и политических, и экономических партнеров России.

Starlink невозможно законно подключить ни в Иране, ни в Северной Корее, ни в Белоруссии, ни много где еще. Все эти страны вполне можно рассматривать в качестве потенциальных клиентов российской спутниковой группировки, и Белоруссию в первую очередь. Тем более, что в августе 2024 года появилась информация о том, что российское «Бюро 1440» уже открыло дочерний центр НИОКР в Белоруссии – ЗАО «АэроКосмические приборы». Как правило, такая интеграция – хорошее начало для будущего взаимодействия и в услугах.

Терминалы Starlink, как показала практика, можно легко взломать. Значит, российские терминалы должны отличаться повышенной безопасностью и защитой передаваемых данных. В России очень сильная криптографическая школа, и это реализуемо.

Starlink не скрывает сотрудничества с Пентагоном, а значит, все данные, переданные через систему Илона Маска, могут читать американские военные. Понятно, что и в случае возможного конфликта с США терминалы Starlink будут отключены удаленно без возможности восстановления. Россия может предложить связь, полностью независимую от влияния Пентагона.

Кроме того, Starlink – это разработка, рассчитанная на отдельные домохозяйства или пользователей. По крайней мере пока SpaceX не предлагает специализированных решений, рассчитанных на большие компании и удобное военное применение. Возможно, именно в этом лежат возможности модернизации и более удобных предложений. Создание терминалов, способных на одновременную удаленную работу сразу с несколькими устройствами, использование такого терминала как базовой станции, усиливающей сигнал.

В этом плане хороша программа «Сфера», реализуемая Роскосмосом. В ней нет попытки догнать и перегнать SpaceX, зато есть четкое разделение на разные сервисы, от связи до интернета вещей и дистанционного зондирования Земли.

У «Сферы» есть четкая позиция – это сервисы, которые в первую очередь нужны для обеспечения государственных потребностей России. Да, их можно будет сделать коммерческими, но в первую очередь это все-таки «внутреннее» применение, решение государственных нужд, а не удовлетворение запросов отдельных пользователей и компаний. Однако вполне можно представить, что эти услуги могут быть по каким-либо отдельным соглашениям предоставлены и другим государствам, за соответствующую плату.

Интерес к российским космическим сервисам за рубежом уже есть, и даже ведутся переговоры. «Мы сейчас ведём большие консультации с дружественными странами, и они все очень заинтересованы, чтобы как минимум иметь нашу группировку как альтернативу Starlink», – говорил глава Минцифры России Максут Шадаев.

Однако российским разработчикам предстоит решить массу сложнейших и научно-технических, и чисто маркетинговых задач. Чтобы сервис российской спутниковой связи мог быть конкурентоспособным и привлекательным для пользователей из других стран, он должен обеспечивать небольшую задержку сигнала до 50ms и скорость около 100 мегабит, без значительных перерывов в работе. Для этого потребуется спутниковая группировка на низкой, до 600 километров орбите, состоящая из нескольких сотен космических аппаратов. Аппараты должны быть снабжены системой межспутниковой связи, чтобы не зависеть от наземных станций и работать во всех местах, где есть спутниковое покрытие.

Кроме того, требуется линейка качественных и недорогих терминалов, созданных под максимально удобное использование в самых разных условиях – от частных самолетов и беспилотников до мобильных, носимых с собой версий. Только в этом случае можно говорить не просто о внутреннем использовании, но о продаже за рубеж. И зарубежных клиентов не стоит ждать хотя бы до тех пор, пока российская система не начнет свою работу хотя бы в демо-режиме.

Работа выглядит грандиозной. Времени на ее реализацию очень мало. И важно не обманываться с тем, кто будет основным конкурентом. Маск и его «Старлинк» в этом смысле скорее помощник для России, потому что как раз на противопоставлении ему и можно выстраивать маркетинговую политику – «мы делаем то же самое, но надежнее, безопаснее и без политической ангажированности». А может быть, даже и дешевле. Главная угроза в этом смысле исходит от Китая, который делает свой аналогичный продукт и тоже наверняка будет продвигать его за рубежом. В этой гонке России куда важнее опередить прежде всего КНР.