Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.0 комментариев
Российские войска освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР
ВС России в последние сутки освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике, продвинувшись вглубь обороны украинской армии, сообщило Минобороны России.
Группировка «Южная» освободила Зоряное Первое в ДНР и поразила формирования 22-й, 24-й, 30-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 144-й пехотной бригад ВСУ у Серебрянки, Часова Яра, Константиновки, Никаноровки, Краматорска, Северска, Ступочки, Предтечино, Белой Горы и Максимильяновки, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также она отразила четыре контратаки украинских штурмовиков 28-й механизированной, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 18-й бригады нацгвардии.
Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 855 человек, три гаубицы Д-30, САУ «Гвоздика», немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, американское орудие M119 и британскую гаубицу L-119. Уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».
Группировка «Восток» освободила населенный пункт Золотая Нива в ДНР и поразила формирования 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 117-й, 128-й бригад теробороны у Доброволья, Великой Новоселки, Новополья и Зеленого Поля в ДНР.
Также группировка отразила контратаку штурмовиков 72-й механизированной бригады ВСУ.
В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 115 человек, БМП, американский БТР М113, французскую САУ Caesar.
В понедельник ВС России освободили Гродовку в ДНР.