Стоимость строительства частного дома в России выросла до 5,8 млн рублей

Средняя стоимость строительства дома в России достигла 5,8 млн рублей

Средняя стоимость строительства частного дома в России увеличилась до 5,8 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ДОМ.РФ. Одновременно средняя цена проекта на рынке достигла 7,5 млн рублей. С начала года цена контракта на возведение частного дома, оформленного через платформу строим.дом.рф, выросла с 5 млн рублей в январе до 5,8 млн рублей в сентябре.

По словам представителей госкомпании, рынок предлагает проекты, цена которых выше, чем финальная стоимость их покупки. Средняя площадь частного дома, проект которого оценивается в 7,56 млн рублей, составляет 117 кв. м. Из более чем 6,5 тыс. проектов на платформе, 52,6% имеют площадь от 100 до 200 кв. м, 42% – до 100 кв. метров и около 5% – свыше 200 кв. метров.

Строительные материалы и архитектурные решения варьируются: 35,2% проектов предлагают стены из газобетонных блоков, 22,1% – из дерева. Наиболее популярные фундаменты включают плитные и свайно-ростверковые. Основные архитектурные стили – классический и европейский. Стоимость строительства оставалась стабильной, колеблясь в пределах 4,8-5,8 млн рублей с мая 2024 года.

Ипотека на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) достигла пика в июне 2024 года, после чего наблюдался спад. На 1 июля было выдано 47,1 тыс. договоров на сумму 95,7 млрд рублей, а к 1 сентября показатели снизились до 19,8 тыс. договоров и 46,1 млрд рублей. Сергей Гордейко, руководитель платформы ipoteka.global, отмечает, что рынок ИЖС адаптируется к новым условиям, и доля новых ипотек на ИЖС снизилась с 15% до 3%. Он прогнозирует, что ситуация улучшится за счет снижения ключевой ставки и возрождения ИЖС на рыночных условиях, а также адаптации к работе с эскроу счетами и новыми формами финансирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лимиты по семейной ипотеке, перераспределенные между банками, позволят продолжить выдачи до ноября, однако крупнейшие банки уже исчерпали свои возможности и ужесточили условия для заемщиков, а продажи новостроек в Москве в августе рухнули в два раза, причем еще до последнего повышения ключевой ставки Центробанком.