Банки перераспределили лимиты по семейной ипотеке

Минфин перераспределил лимиты по семейной ипотеке до ноября

Минфин заявил о перераспределении лимитов семейной ипотеки между банками, что позволит продолжить выдачи до ноября, пишут «Известия». В распоряжении банков осталось 427 млрд рублей на эту госпрограмму, сообщает издание со ссылкой на данные ДОМ.РФ, однако средства сосредоточены у небольших банков. Крупнейшие игроки, такие как «Сбер» и Альфа-банк, почти полностью исчерпали лимиты.

Выдачи семейной ипотеки уже приостановили «Сбер», РСХБ, «Уралсиб» и Почта Банк. В то же время ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк повысили первоначальный взнос по таким кредитам. ВТБ перераспределил часть своих лимитов в пользу других банков, сохранив возможность выдачи кредитов на 166 млрд рублей.

Минфин разрабатывает более эффективные параметры перераспределения лимитов для поддержания спроса на льготные кредиты. Однако эксперты предупреждают, что даже после перераспределения лимитов выдачи не восстановятся в полном объеме из-за жестких условий для заемщиков.

Ситуация может измениться только после выделения новых лимитов, которые могут быть определены в октябре. Однако бюджет на 2024 год уже сверстан, и дополнительные средства могут не быть выделены. Это может подтолкнуть застройщиков к снижению цен на свои проекты для стимулирования продаж.

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