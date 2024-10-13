Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.0 комментариев
Российские бойцы освободили Левадное на границе ДНР и Запорожской области
Российские военные прорвали украинскую оборону и взяли штурмом поселок Левадное на границе ДНР и Запорожской области, подняв флаг на его северной окраине.
Российские военнослужащие освободили поселок Левадное, расположенный на границе Донецкой народной республики и Запорожской области, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны». В освобождении участвовали бойцы 336-й гвардейской Белостокской бригады морской пехоты, отмеченной орденами Жукова, Суворова и Александра Невского.
В ходе операции российские силы прорвали украинскую оборону на Времевском участке Запорожского фронта и продвинулись на несколько километров. Левадное было взято штурмом, а российский флаг был поднят на северной окраине поселка.
Также сообщается, что в ночное время был уничтожен еще один взвод Вооруженных сил Украины. Этот взвод пытался отступить с позиций, находящихся за Левадным.
За последние дни российская армия освободила населенный пункт Островское в ДНР, ранее российские войска освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР, а также освободили Гродовку в ДНР.