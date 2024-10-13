Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военнослужащие освободили поселок Левадное, расположенный на границе Донецкой народной республики и Запорожской области, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны». В освобождении участвовали бойцы 336-й гвардейской Белостокской бригады морской пехоты, отмеченной орденами Жукова, Суворова и Александра Невского.

В ходе операции российские силы прорвали украинскую оборону на Времевском участке Запорожского фронта и продвинулись на несколько километров. Левадное было взято штурмом, а российский флаг был поднят на северной окраине поселка.

Также сообщается, что в ночное время был уничтожен еще один взвод Вооруженных сил Украины. Этот взвод пытался отступить с позиций, находящихся за Левадным.

За последние дни российская армия освободила населенный пункт Островское в ДНР, ранее российские войска освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР, а также освободили Гродовку в ДНР.