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    14 октября 2024, 11:14 • В мире

    Американский Patriot бессилен на Украине из-за врожденных дефектов

    Американский Patriot бессилен на Украине из-за врожденных дефектов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Игорь Гарнов

    Темпы уничтожения американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине в последнее время выросли. Только за прошлую неделю было уничтожено как минимум две пусковых установки «Пэтриотов». Спецоперация показала врожденные конструктивные дефекты этих систем ПВО – и то, как ими пользуются российские ударные комплексы.

    «Расчетом ОТРК «Искандер-М» нанесены ракетные удары по позиции дивизиона ЗРК Patriot… В результате удара уничтожена... пусковая установка ЗРК Patriot и личный состав зенитно-ракетного дивизиона ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны России от 9 октября.

    На следующий день МО сообщило о том, что поражены «две пусковые установки ЗРК Patriot. Еще о двух уничтоженных пусковых установках данного ЗРК сообщалось, например, в августе. Таким образом, перед нами – примеры регулярного истребления наиболее передовых и дальнобойных систем ПВО западного производства, предоставленных киевскому режиму. Как правило, для решения этой боевой задачи используются ракеты «Искандер-М».

    А в сентябре в ФРГ был распространен документ Кильского института мировой экономики под названием «Готовность к войне через десятилетия: медленное перевооружение Европы и Германии в сравнении с Россией». Там, в частности, заявляется: «общая эффективность перехвата украинской противовоздушной обороной ракет составляет 30%, а дронов – 66%».

    Мелким шрифтом приводятся «примерные показатели перехвата» на основе данных «украинских источников». Среди прочего там указано, что украинские ЗРК в совокупности перехватывают лишь «4% современных баллистических ракет, например, «Искандер-М» (скорее всего, сюда же стоит включить ракеты «Кинжал» и «Циркон»).

    Но ведь именно комплекс MIM-104 Patriot и предназначен в первую очередь для борьбы с российскими «Искандерами». А теперь выясняется – сами украинские военные признают, что хваленый американский ЗРК против них почти полностью бесполезен. Почему этот ЗРК показывает такую низкую эффективность?

    Все дело в том, что у «Пэтриота» множество врожденных дефектов.

    Он, если так можно сказать, генетически ущербен для решения такого рода задач. И американцы, поставляя киевскому режиму этот зенитно-ракетный комплекс, прекрасно знали о сомнительных качествах данной системы вооружений.

    Прежде всего, для точной стрельбы по баллистическим и гиперзвуковым целям, к которым относятся ракеты «Кинжал», «Циркон», «Искандер-М», этот комплекс должен использовать целеуказание от специального спутника. Без него шансов обнаружить и поразить такие цели немного.

    Однако данные спутники используют низкую орбиту и не могут все время висеть над нужной точкой. График прохождения этих спутников над зоной спецоперации известен российской разведке с высокой точностью.

    Нет никаких проблем нанести удар «Искандером» в момент разрыва между прохождениями – а значит, сразу же лишить «Пэтриот» серьезной доли его возможностей.

    Стоит обратить внимание и на особенности работы РЛС комплекса Patriot. В зависимости от модификации батарея Patriot может включать РЛС AN/MPQ-53 или более современную AN/MPQ-65. Первая имеет максимальный угол сектора обзора 1-73 градуса, вторая 1-83. В любом случае над комплексом образуется непросматриваемая им «мертвая воронка». Зона, недоступная для целеуказания.

    Кроме того, имеется еще одна подобная зона, на этот раз обусловленная динамическими свойствами зенитной ракеты «Пэтриота». При стрельбе по аэродинамическим целям этот комплекс имеет ближнюю границу зоны поражения 3 км. С ростом скорости цели она будет отодвигаться. Ракете конструктивно не хватает запаса перегрузок, которые она должна развить, чтобы вписаться в траекторию наведения.

    А ведь все российские баллистические и аэробаллистические ракеты на финальном участке пикируют на цель под большими, вплоть до 90 градусов углами. То есть они гарантированно бьют через мертвую воронку. Шансов поразить их у ЗРК Patriot нет.

    Таким образом, одна пусковая установка (ПУ) ЗРК Patriot не способна защитить сама себя, а значит, ее обязательно должна прикрывать другая система ПВО, например, тот же Patriot. Должно быть организовано «взаимоприкрытие». В условиях тотальной нехватки средств ПВО на Украине это обеспечить не удается.

    У РЛС «Пэтриота» есть и еще одна слабость, на этот раз при стрельбе по аэродинамическим целям на предельно малых высотах – по «Гераням» и крылатым ракетам («Калибрам», Х-101 и т д). AN/MPQ-65 не может, как говорят в ПВО, «положить луч в горизонт». Иначе говоря, видеть низколетящие цели, которые почти сливаются с горизонтом.

    Минимальный угол возвышения луча над горизонтом у данной РЛС – один градус. При меньшем уровень помех от местных предметов будет слишком высоким и ее приемник будет перегружен, то есть цель РЛС не увидит. Это значит, что на дальности, скажем, 30 км от позиции комплекса будут видны цели на высоте не менее 500 м, 10 км – не менее 175 м. А наши крылатые ракеты и «Герани» летят на высотах 100 м и ниже, то есть будут обнаружены не ближе 5,7 км. Соответственно и зона поражения на предельно малых высотах этого чуда американской инженерной мысли будет как у простого ПЗРК.

    Кстати говоря, против «Гераней» и «Калибров», как ни странно, «Пэтриот» в данном случае особенно беззащитен. А все потому, что на Украину были поставлены ракеты трех типов PAC-2 GEM/T (она же MIM-104D), PAC-2 GEM+ (она же MIM-104E) и PAC-3 MSE (она же MIM-104F). Все три типа ракет оптимизированы для поражения баллистических целей, они имеют соответствующие боевые части, а PAC-3 MSE – даже специальный кинетический перехватчик. Это приводит к резкому снижению вероятности поражения аэродинамических целей – то есть крылатых ракет и беспилотников.

    Однако борьбе с баллистическими целями «Пэтриоту» мешает еще одна его конструктивная проблема – наклонный старт зенитных управляемых ракет (ЗУР). Ракета может обстрелять только ту цель, которая находится в направлении наклона ПУ. Да, если расставить пусковые установки определенным образом, Patriot может обеспечить и круговой обстрел. Но в итоге каждая ПУ будет способна стрелять только в каком-либо одном направлении – а другие не смогут ей помочь.

    Стоит напомнить, что на российских ЗРК С-300/400 ракеты стартуют вертикально и затем склоняются в сторону цели. Значит, весь боекомплект может быть использован полностью независимо от того, с какой стороны атакуют цели.

    Таким образом, полное истребление ЗРК MIM-104 Patriot, поставленных на Украину, в конце концов неизбежно. Врожденные особенности конструкции просто не позволяют ему эффективно бороться ни с российскими баллистическими и крылатыми ракетами, ни с БПЛА.

    Американцы, кстати говоря, все это отлично понимают. Поэтому они вот уже много лет совместно с Германией и Италией разрабатывают замену «Пэтриотам» – новую зенитно-ракетную систему MEADS (Medium Extended Air Defense System). Однако и в ней основной должна быть модернизированная ракета MIM-104F (PAC3 MSE) и дополнительной для маловысотных целей IRIS-T SLM с увеличенным стартовым двигателем. А значит, все основные проблемы «Пэтриота» останутся и в будущем.

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