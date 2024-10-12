Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?0 комментариев
MWM: Россия уничтожает «Искандерами» ценное оружие Запада на Украине
Military Watch Magazine: Россия уничтожает «Искандерами» ценное оружие Запада на Украине
Россия продолжает использовать ракеты «Искандер-М» для уничтожения оружия ВСУ, переданного Западом, пишет Military Watch Magazine.
По данным журнала, российские военные наносят прицельные удары по таким системам, как зенитно-ракетные комплексы Patriot, передает РИА «Новости».
В материале подчеркивается, что такие оборонительные системы стали играть все более важную роль в конфликте на Украине, усиливая боевые возможности ВСУ.
Отмечается, что для этих целей Россия эффективно использует как мобильные, так и авиационные варианты ракет 9К720 «Искандер». В результате систематических атак ВСУ теряют важные ресурсы, что влияет на ход боевых действий.
Как сообщало Минобороны, комплекс «Искандер-М» уничтожил установку ЗРК Patriot в Днепропетровской области, а двумя днями ранее российские военные поразили две пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне СВО.