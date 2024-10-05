Россия и Киргизия обсудили вопросы миграции и экономики

Посол России и глава МИД Киргизии обсудили улучшение экономического и миграционного сотрудничества

Tекст: Вера Басилая

В ходе встречи Кулубаев выразил поздравления Вакунову по случаю его назначения и подчеркнул важность укрепления отношений между странами, передает РИА «Новости».

Во время обсуждения особое внимание уделили перспективам развития отношений между Россией и Киргизией как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. Обе стороны подчеркнули важность углубления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Также обсуждались графики визитов на высшем уровне, а также проблемы, связанные с въездом граждан Киргизии в Россию и зачислением их детей в московские образовательные учреждения. Взаимодействие в этих областях рассматривается как акт стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.

Ранее в Киргизии с 5 сентября вступили в силу новые правила пребывания для граждан стран ЕАЭС, согласно которым граждане России, Армении, Белоруссии и Казахстана смогут находиться в стране без визы не более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

