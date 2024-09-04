Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.7 комментариев
Киргизия решила ужесточить правила пребывания для россиян
Киргизия решила ужесточить правила пребывания для граждан России
В Киргизии с 5 сентября вступают в силу новые правила пребывания для граждан стран ЕАЭС. Об этом сообщило Минцифры республики.
Теперь граждане России, Армении, Белоруссии и Казахстана смогут находиться в Киргизии без визы не более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, передает сообщение ведомства ТАСС.
По истечении этого срока им нужно будет либо получить вид на жительство, либо выехать из страны и вернуться не ранее, чем через 90 дней.
Граждане Азербайджана, Грузии, Молдавии и Таджикистана без оформления документов смогут находиться в Киргизии суммарно до 60 дней в течение каждого 120-дневного периода.
Ранее сообщалось, что Киргизия рассчитывает на особое положение для своих мигрантов в рамках ЕАЭС. В республике считают, что возможные ограничения в России на трудоустройство мигрантов не должны затронуть граждан республики, иначе «будет сложно объяснить им смысл участия в ЕАЭС».