В Венгрии объявили окончательные итоги парламентских выборов

Национальный избирательный офис Венгрии (NVI) опубликовал по итогам подсчета 100% голосов результаты референдума и парламентских выборов 3 апреля, где победил альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия (Фидес-ХДНП) премьера Виктора Орбана.

По данным NVI, после обработки 100% голосов альянсу Фидес-ХДНП достается 135 мест в парламенте из 199, то есть конституционное большинство сохраняется третий раз подряд. Из 135 мандатов 87 получены в одномандатных округах и 48 – по партийному списку, сообщает РИА «Новости».

По итогам 100% голосов коалиция оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем получает 57 мест в парламенте. Оппозиционные кандидаты выиграли 19 одномандатных округов и получили 38 мандатов по партийному списку. Из оставшихся семи мест шесть у правого движения «Наша Родина» и одно – у Немецкого национального списка, все они по партийным спискам.

Согласно данным NVI, после обработки 100% голосов итоговая явка на парламентских выборах составила 70,21%, на референдуме по закону о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних – 69,45%. При этом количество сдавших на референдуме действительные бюллетени составило меньше 50%, поэтому он не считается действительным.

Мандаты на парламентских выборах в Венгрии распределялись двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным NVI, правом голоса обладали 8,2 миллиона избирателей.

Ранее сообщалось, что правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия одержал победу на парламентских выборах в Венгрии.

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой возглавляемой им партийной коалиции. Орбан занимает должность премьер-министра Венгрии с 2010 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, как в Венгрии и Сербии победил русский интерес.