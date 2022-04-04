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Путин поздравил Орбана с победой на выборах в Венгрии
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Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой возглавляемой им партийной коалиции на выборах в Государственное собрание Венгрии.
«Глава Российского государства выразил уверенность, что, несмотря на непростую международную обстановку, дальнейшее развитие двусторонних партнерских связей в полной мере отвечает интересам народов России и Венгрии», – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Напомним, накануне правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия одержал победу на парламентских выборах в Венгрии.
Орбан занимает должность премьер-министра Венгрии с 2010 года.
Пушков жестко высмеял европейские гигиенические меры «назло Путину»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков жестко отреагировал на предложение Еврокомиссара Маргрет Вестагер европейцам «не мыться долго в душе» назло России и президенту Владимиру Путину.
«Можно еще также не спускать унитаз. Эта «мера» даже покруче будет», – сыронизировал он в своем Telegram-канале.
Ранее Вестагер потребовала от европейцев и их детей не мыться долго в душе назло России и Путину, и призвала «каждый раз, выключая воду, приговаривать: «Получи, Путин!».
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Эксперт: Рост популярности Путина стал для Запада неприятной неожиданностью
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«Общество понимает действия президента и правительства во внешней и внутренней политике, поскольку эти действия совершенно совпадают с мироощущением россиян», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень поддержки Путина среди россиян продолжил расти.
«Практически все социологические службы отмечают рост доверия к президенту и правительству. Это одобрение объясняется тем, что отношение граждан, их настроение совпали с действиями руководства страны», – отметил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. Поэтому в результатах, которые получил ВЦИОМ, ничего удивительного нет, подчеркнул эксперт.
«Политика, которая теперь проводится президентом и правительством, совершенно понятна населению. Какие-то элементы двусмысленности, которые еще в прошлом присутствовали в нашей политике в силу разных причин, ушли на второй план, если не на третий», – отметил Гагарин.
«Президент и исполнительная власть превентивно, в опережающем режиме реагируют на угрозы ухудшения экономического положения. Речь идет о социальной поддержке населения, о поддержке наших предпринимателей», – сказал эксперт. – «К примеру, решение президента о том, что за наши товары и услуги Западу нужно будет отныне платить в рублях, встретило бурную поддержку. Это то, чего давно ожидало население. Когда я упоминал «двусмысленности», то имел в виду это прежде всего. Кроме того, одобрение у рядовых россиян вызывает и тот факт, что мы косвенно будем поддерживать страны, которые отныне официально считаются дружественными или хотя бы нейтральными. Уверен, кстати, что такие решения Москвы встретят одобрение у народов этих стран».
«Двусмысленность исчезла и в наших отношениях с так называемыми «западными партнерами». Маски сброшены. Раньше они вели информационную войну против России в тайном, скрытом варианте. Теперь эта война ведется совершенно открыто, нагло. Но реакция российского общества оказалась не той, на которую рассчитывал Запад. Там думали, что вспыхнут какие-то протесты внутри нашей страны, но на самом деле отклик совершенно обратного толка. Для Запада это, видимо, стало неожиданностью. Мы видим рост одобрения деятельности Путина», – отметил собеседник.
«Если посмотреть свежие данные ВЦИОМ, мы увидим, что настроения достаточно оптимистичны, потому что подавляющее большинство ожидает улучшения ситуации в стране в ближайшие полгода-год. Еще более позитивные изменения ожидаются в течение трех-пяти лет. Что касается нынешних экономических трудностей, то люди воспринимают их как временные, верят, что мы их преодолеем», – подытожил Гагарин.
Как сообщил ВЦИОМ, за прошедшую неделю – с 21 по 27 марта – уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79% (на предыдущей неделе показатель равнялся 77,9%). Уровень одобрения работы премьер-министра и правительства за последнюю неделю составил 51,8% (+0,2 п.п. за неделю) и 52,4% (+0,8 п.п. за неделю) соответственно. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю).
Из другого опроса ВЦИОМ следует, что проведение спецоперации на Украине поддерживают 76% россиян. «С начала мониторинга поддержка возросла на 11 п.п. Скорее не поддерживают операцию 15% (на 10 п.п. меньше, чем 25 февраля). Еще 9% затруднились ответить», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ от 30 марта.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поддержка спецоперации и в целом действий Путина со стороны россиян беспрецедентно растет, на это указывают данные всех социологических организаций.
Путин заявил о наращивании интеграции Москвы и Минска в ответ на действия Запада
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Президент России Владимир Путин в поздравительном послании ко Дню единения народов Белоруссии и России заявил, что страны сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением, а лучшим ответом станет наращивание интеграции.
Поздравление главы России зачитал посол в Белоруссии Борис Грызлов во время торжественного мероприятия в рамках празднования Дня единения народов Белоруссии и России, которое прошло в Минске.
«В последнее время Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением. Уверен, что лучшим ответом на недружественные действия со стороны ряда государств должно стать всемерное упрочение союзнических российско-белорусских связей, наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества на всех направлениях», – говорится в зачитанном поздравительном послании, передает РИА «Новости».
В послании Путин подчеркнул, что главной задачей остается обеспечение благополучной и безопасной жизни граждан.
Ранее в Кремле рассказали об уникальных отношениях Путина и Лукашенко.
Песков рассказал об итогах беседы Путина и Драги
Итоги разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Марио Драги, которые считались целесообразными, уже изложены, Россия продолжает спецоперацию на Украине, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Все что мы считали целесообразным сказать по итогам этого разговора, мы изложили в нашем сообщении. Специальная операция продолжается», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе телефонного разговора с ним президент России Владимир Путин выразил мнение, что время для его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским еще не пришло.
Путин рассказал президенту Казахстана о ходе спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин по телефону информировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ходе спецоперации по защите Донбасса, переговорах российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, а также о переговорах российских и украинских представителей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, рассмотрены перспективы углубления взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Подтвержден взаимный настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства.
Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза в отношении России.
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Путин заявил о необходимости новых мер для укрепления внутренней безопасности России
Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности (СБ) России, он обсудил вопрос о дополнительном предотвращении угроз в сфере внутренней безопасности.
«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности», – цитирует Путина ТАСС.
Глава государства предоставил слово для доклада министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, а также международные телефонные разговоры.
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.
«За последнее время нашим странам удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества. Утвержден ряд важнейших документов, в том числе отраслевые союзные программы, обновленная военная доктрина и концепция миграционной политики союзного государства», – отмечается в речи Путина на сайте Кремля.
Кроме того, российский лидер выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей создаст условия для упрочения позиций России и Белоруссии на международной арене, для дальнейшего продвижения по пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства.
«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки», – подчеркнул Путин.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что День единения народов России и Белоруссии является важной вехой в истории, у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства.
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Лукашенко заявил Путину о поддержке действий России в ситуации с Украиной
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили спецоперацию на Украине, глава республики поддержал действия Москвы, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса и дал оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей. Александром Лукашенко вновь выражена поддержка действий Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля.
«Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и продвижения союзной интеграции», – добавили в Кремле.
Ранее Лукашенко опроверг слухи о планах Белоруссии принять участие в спецоперации на Украине.
Депутат: Поддержка президента сейчас больше, чем во время «русской весны»
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«Рост уровня доверия к президенту отражает процесс дальнейшей консолидации российского общества вокруг Владимира Путина перед лицом внешних вызовов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Ревенко. Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень одобрения деятельности главы государства среди россиян на этой неделе продолжал расти.
«Опрос ВЦИОМ показывает, что большинство россиян приветствуют все недавние решения российских властей в целом, и Путина в частности, которые касаются признания суверенитета ДНР и ЛНР, проведения специальной военной операции на Украине, мер поддержки бизнеса на фоне санкций, а также решения о продаже газа недружественным странам за рубли», – пояснил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко.
«Сила российского государства всегда опиралась на единство нашего многонационального общества – единства народов, населяющих и центр страны, и Поволжье, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Кстати, уровень поддержки президента в обществе даже выше, чем в 2014 году во время «русской весны» или во время выборов в 2018 году», – отметил Ревенко.
Россия сейчас проходит очередной исторический рубеж, демонстрируя при этом общенациональную сплоченность, считает член центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Андрей Белоглазов.
«После начала нашей операции по защите жителей Донбасса, по ликвидации очагов нацизма, взращенного «майданом» на Украине, Европа начала остервенело дергать всевозможные экономические рычаги, вводить против нас санкции. Главная цель таких действий – заставить Россию уйти с политической арены, чтобы никто не мешал США перестраивать мир по своему усмотрению», – напомнил собеседник.
«Санкционному нажиму такой силы в мире не подвергалась еще ни одна страна. Я задаю себе вопрос: почему на столь сложный вызов россияне отвечают абсолютным спокойствием, почему большинство из них уверены в завтрашнем дне? Ответ прост: люди полностью доверяют своему лидеру. Причем ему верят совершенно разные слои населения. Верит старшее поколение, которое застало 90-е, время полной разрухи и пустых полок. Верит и молодежь, которая знает, что наш президент найдет выход из любой ситуации», – отметил Белоглазов.
Как сообщил ВЦИОМ, среди россиян за прошедшую неделю – с 21 по 27 марта – уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79% (на предыдущей неделе этот показатель равнялся 77,9%). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства за последнюю неделю составил 51,8% (+0,2 п.п. за неделю) и 52,4% (+0,8 п.п. за неделю) соответственно.
На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответил 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю), премьер-министру Михаилу Мишустину – 63,1% (+0,5 п.п. за неделю).
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поддержка спецоперации и в целом действий Путина со стороны россиян беспрецедентно растет, на это указывают данные всех социологических организаций.
Интересно также, что большая часть россиян (60%) в опросе Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) заявила, что введенные санкции либо никак на них не скажутся (28%), либо скажутся несильно (32%). Часть граждан (9%) заявили, что вовсе не слышали о введенных санкциях, 7% затруднились ответить на вопрос, сильно ли скажутся санкции на их материальном положении, 25% заявили, что санкции все же скажутся на них сильно.
В Кремле назвали гипотетически возможной встречу Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, Путин никогда не отказывался. Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда – тогда настанет черед такой встречи», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».
Также Песков выразил надежду, что в результате напряженных переговорных усилий Москва и Киев выйдут на подписание документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки.
«Я надеюсь, что в результате тех напряженных усилий, которые предпринимаются в плане переговоров российско-украинских, мы тоже выйдем на подписание некого документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки», – сказал он.
За этим, по словам Пескова, уже последует непростой разговор и с ЕЭС, и с европейскими странами.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Тайипом Эрдоганом выразил признательность за его содействие в проведении переговоров России и Украины в Стамбуле.
Напомним, Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентами России и Украины и намерен поднять тему организации их встречи.
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В Кремле рассказали об уникальных отношениях Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об уникальных отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко, отметив, что политики всегда нацелены на продолжение дружеского разговора, но порой они жестко отстаивают на переговорах интересы своих стран.
«Александр Григорьевич находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом. У них, действительно, отношения уникальные», – сказал Песков в интервью белорусскому телеканалу «Беларусь 1», передает РИА «Новости».
Отмечается, что президент хорошо понимают суть происходящего в странах и вне. Он указал, что от происходящего на Украине у Лукашенко «сердце болит не меньше, чем у Путина».
«Это, действительно, так. И друг друга они понимают. И те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают», – продолжил Песков.
Для президентов всегда главным является продолжение их дружеского диалога.
«Иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу, очень жестко, потому что все-таки есть интересы Беларуси, есть интересы России», – отметил пресс-секретарь.
Напомним, 2 апреля Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.
Стало известно время начала переговоров Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин проведет телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в 16.00 мск 1 апреля, сообщили в канцелярии президента Турции.
«Ожидается, что президент Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сегодня в 16.00 (время совпадает с московским)», – передает сообщение ТАСС.
Напомним, Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентами России и Украины и намерен поднять тему организации их встречи.
Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в проведении российско-украинских переговоров
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Тайипом Эрдоганом выразил признательность за его содействие в проведении переговоров России и Украины в Стамбуле, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент России выразил признательность турецкой стороне за содействие в проведении в Стамбуле 29 марта очередного раунда переговоров российских и украинских представителей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе добавили, что в разговоре были даны «принципиальные оценки продолжающегося переговорного процесса».
Отмечается, что Эрдоган также поблагодарил Путина за помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны проведения спецоперации на Украине. «При обсуждении гуманитарных вопросов в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказанную по линии Министерства обороны России помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий», – говорится в сообщении пресс-службы.
В Кремле уточнили, что в беседе была затронута также тематика развития двустороннего сотрудничества. Условлено о дальнейших контактах.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган начали телефонные переговоры.
Напомним, Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентами России и Украины и намерен поднять тему организации их встречи.
Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
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Анонсировано совещание Путина по развитию АПК
Президент России Владимир Путин на следующей неделе 4-10 апреля проведет совещание по развитию агропромышленного комплекса, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».
Об этом передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России работает над снижением влияния санкций на экономику страны, важно обеспечить для россиян возможность покупать привычные товары. Вице-премьера Виктории Абрамченко сообщил, что правительство не наблюдает предпосылок для дефицита продуктов питания в условиях санкционного давления.
Напомним, президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов России заявил, что в ближайшее время власти России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты. До этого Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.
Депутаты заявили о высокой сплоченности россиян в период внешней агрессии
На сегодняшний день рейтинг доверия к российскому лидеру Владимиру Путину превысил 81%, это лишний раз доказывает, что в период давления и внешней агрессии россияне сплачиваются вокруг президента, отмечают депутаты Госдумы.
«Что недавно вас удивило, но приятным образом? Меня – два момента. В прошлом месяце все внезапно осознали пророческое высказывание в процессе съемок фильма «Сестры» одного из моих – уверена, и ваших тоже – любимейших актеров С. Бодрова-младшего: «Нельзя говорить плохо о своих». Это истина. Это то, во что нельзя не верить. То, что нельзя предать», – написала депутат Госдумы от партии «Новые люди» Роза Чемерис в своем Telegram-канале.
Она также отметила «удивление» некоторых «сомневающихся» закономерному росту уровня одобрения действий Путина до 79%, а доверия к нему лично – до 81%.«Это лишний раз подтверждает то, что в период давления и внешней агрессии люди нашей страны всегда сплачиваются вокруг президента. Против нас развязали беспрецедентную информационную кампанию, схожую с информационным террором, почти психологическую бомбардировку нашего сознания, имеющую одну цель – оттолкнуть нас друг от друга, посеяв сомнения. Но нужно «знать наших»! Мы вместе. И в беде, и в радости. Потому что только так – правильно», – подчеркнула депутат.
Как отметил депутат Госдумы от ЦАО и Лефортово Олег Леонов, согласно новым данным рейтингов ВЦИОМ, среди россиян присутствует «очень высокая степень консолидации общества и очень высокий уровень одобрений действий президента».
«Почему так? Потому что началась серьезная борьба, цена которой – свобода нам самим определять, как нам жить. Честно – я очень горжусь, что страна объединилась и поддерживает президента», – написал он в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что «такое уже было». «Страшное начало 2000-го и атака террористов, Крымская весна со шквалом санкций – мы это уже видели, и нас так просто не напугать. И тем более, не раскачать. Сегодня рейтинг доверия президенту превысил 80%, это лучший показатель поддержки и доверия тому, что Россия делает сейчас», – подытожил Леонов.
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