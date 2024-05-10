Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Роскачество предупредило о новом виде мошенничества в Telegram
Роскачество: Мошенники придумали способ кражи аккаунта в Telegram под видом техподдержки
Аферисты представляются техподдержкой и предлагают якобы отмену удаления аккаунта, также для прикрытия используют инвесторские каналы, ссылки для голосования и ботов для заработка, рассказали в Роскачестве.
Эксперты Роскачества рассказали, что мошенники сообщают потенциальной жертве заявку на удаление аккаунта в Telegram, и рекомендуют для отмены заявки перейти на фишинговый сайт, ввести номер телефона и код безопасности. Таким образом аферисты получают доступ к аккаунту, передает РИА «Новости».
Специалисты объяснили, что в Telegram нет сбора заявок на удаление, а также посоветовали остерегаться «инвесторов» криптовалют и «выгодных вложений», которые предлагают свои услуги в Telegram-каналах. По словам экспертов Роскачества, стоит настороженно относиться, если под публикациями «инвестора» закрыты комментарии, он плохо разбирается в теме, после «сделок» он предлагает использовать свой аккаунт во временное пользование для «примера заработка».
Кроме того, активно распространены так называемые «боты для заработка», которые предлагают крупную сумму за регистрацию, также используются схемы с просьбой проголосовать за ребенка или знакомого в конкурсе или соревновании.
В Роскачестве посоветовали для безопасности использовать сложные пароли, подключать антивирус, не переходить по подозрительным ссылкам, не делиться личными данными.
Ранее стало известно, что аферисты начали использовать искусственный интеллект для кражи денег.