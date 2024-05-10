Роскачество предупредило о новом виде мошенничества в Telegram

Роскачество: Мошенники придумали способ кражи аккаунта в Telegram под видом техподдержки

Tекст: Вера Басилая

Эксперты Роскачества рассказали, что мошенники сообщают потенциальной жертве заявку на удаление аккаунта в Telegram, и рекомендуют для отмены заявки перейти на фишинговый сайт, ввести номер телефона и код безопасности. Таким образом аферисты получают доступ к аккаунту, передает РИА «Новости».

Специалисты объяснили, что в Telegram нет сбора заявок на удаление, а также посоветовали остерегаться «инвесторов» криптовалют и «выгодных вложений», которые предлагают свои услуги в Telegram-каналах. По словам экспертов Роскачества, стоит настороженно относиться, если под публикациями «инвестора» закрыты комментарии, он плохо разбирается в теме, после «сделок» он предлагает использовать свой аккаунт во временное пользование для «примера заработка».

Кроме того, активно распространены так называемые «боты для заработка», которые предлагают крупную сумму за регистрацию, также используются схемы с просьбой проголосовать за ребенка или знакомого в конкурсе или соревновании.

В Роскачестве посоветовали для безопасности использовать сложные пароли, подключать антивирус, не переходить по подозрительным ссылкам, не делиться личными данными.

Ранее стало известно, что аферисты начали использовать искусственный интеллект для кражи денег.