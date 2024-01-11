Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.0 комментариев
Аферисты начали использовать генерацию голосов для кражи денег
МВД: Аферисты начали использовать генерацию голосов с помощью ИИ для кражи денег
Мошенники начали использовать ИИ для генерации голосов людей, чтобы вымогать деньги у их знакомых, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Злоумышленники сначала взламывают аккаунты Telegram и WhatsApp, после этого они скачивают сохраненные голосовые сообщения и создают на их основе новые с нужным контекстом, заявили в ведомстве, передает ТАСС.
После этого мошенники рассылают эти сообщения в личные и групповые чаты с просьбами занять деньги. Для придания достоверности они подкрепляют их сгенерированными голосами и банковскими картами с поддельными именами получателей.