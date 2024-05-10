Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Неизвестные атаковали судно в Аденском заливе
Британские ВМС сообщили об атаке неизвестных на судно в Аденском заливе
В Аденском заливе, в 195 морских милях к востоку от йеменского порта Аден, произошло нападение неизвестных на судно, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Судам рекомендовали соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности, дополнительной информации о нападении пока нет, передает ТАСС.
Ранее в марте сообщалось, что правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о готовности атаковать суда любой страны, если они направляются в порты Израиля.