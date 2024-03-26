Хуситы заявили о готовности атаковать любое судно, идущее в порты Израиля

Tекст: Кристина Цыцура

Член политбюро «Ансар Алла» Хузам аль-Асад заявил, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится «агрессия» и не будет снята блокада с сектора Газа, передает РИА «Новости».

Аль-Асад также прокомментировал сообщения СМИ о гарантиях со стороны хуситов не нападать на российские суда. Он выразил благодарность всем странам, которые «отказываются иметь дело с вражеским израильским образованием», включая Россию и Китай.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Китай якобы достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю ничего не известно о подобном заявлении хуситов.



