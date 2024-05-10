Российские войска нанесли удары по Снигиревке и Новопетровке в Николаевской области

Tекст: Елизавета Шишкова

В результате удара по Снигиревке пропало электричество. Местные жители описывают удар как очень мощный. По информации подпольщиков, к пяти утра из Николаева приехали десять машин скорой помощи. Украинские силовики оцепили район вокзала, СБУ и военные начали поквартирный обход в поисках активистов сопротивления, передает РИА «Новости».

В Новопетровке целью удара было расположение солдат ВСУ, которых на днях перевели туда в количестве около 400 человек. «Конкретики пока нет, село полностью оцеплено, местным жителям запрещено покидать свои дома до особого распоряжения, идет проверка», – сказал Лебедев.

По словам Лебедева, примерно неделю назад в Снигиревский район приехали 80 сотрудников ТЦК с Западной Украины.

Ночью также были слышны взрывы в стороне Коблево, Ольшанского и Очакова. В Николаеве работали средства ПВО, но взрывов не было.

Ранее подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области.