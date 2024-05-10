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    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    11 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    24 комментария
    10 мая 2024, 10:35 • Новости дня

    Российские войска нанесли удары по Снигиревке и Новопетровке в Николаевской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Прошлой ночью российские войска нанесли удары по путевой станции в Снигиревке и расположению украинских солдат в Новопетровке Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В результате удара по Снигиревке пропало электричество. Местные жители описывают удар как очень мощный. По информации подпольщиков, к пяти утра из Николаева приехали десять машин скорой помощи. Украинские силовики оцепили район вокзала, СБУ и военные начали поквартирный обход в поисках активистов сопротивления, передает РИА «Новости».

    В Новопетровке целью удара было расположение солдат ВСУ, которых на днях перевели туда в количестве около 400 человек. «Конкретики пока нет, село полностью оцеплено, местным жителям запрещено покидать свои дома до особого распоряжения, идет проверка», – сказал Лебедев.

    По словам Лебедева, примерно неделю назад в Снигиревский район приехали 80 сотрудников ТЦК с Западной Украины.

    Ночью также были слышны взрывы в стороне Коблево, Ольшанского и Очакова. В Николаеве работали средства ПВО, но взрывов не было.

    Ранее подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области.

    9 мая 2024, 17:12 • Новости дня
    Бригада ВСУ отказалась исполнять приказ из США по эвакуации Abrams

    Британский эксперт Меркурис: Бригада ВСУ отказалась исполнять приказ из США по эвакуации Abrams

    Бригада ВСУ отказалась исполнять приказ из США по эвакуации Abrams
    @ US Joint Staff/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бригада украинских вооруженных сил отказалась выполнять поручение США о доставке танков Abrams с передовой, заявил эксперт из Британии Александр Меркурис.

    Подразделение, эксплуатирующее танки Abrams, – 47-я механизированная бригада ВСУ – публично выступила против поручения США об отводе этих машин с фронта, сказал Меркурис на своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что поручение решили дать, поскольку эти танки оказались «слишком уязвимы» для российских атак.

    Если бы 47-я бригада согласилась убрать с передовой танки, она осталась бы без танков. Но из-за этого решения в последние несколько дней появилось множество фото с подбитыми американскими танками. Также есть много фото уничтоженных БМП Bradley, заключил Меркурис.

    В последний раз Минобороны России сообщало об уничтожении американского Abrams 7 мая.

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    9 мая 2024, 16:18 • Новости дня
    Глава Европарламента выступила в Раде перед пустым залом

    Гончаренко: Глава Европарламента Метсола выступила в Раде перед пустым залом

    Глава Европарламента выступила в Раде перед пустым залом
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Европарламента Роберта Метсола, прибывшая в Киев в четверг, выступала в Верховной раде перед пустым залом, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    На момент выступления Метсолы в зале практически не осталось депутатов – «не дотерпели», сообщил Гончаренко в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Европарламента назвала поддержку Украины финансовым вызовом для Европы.

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    9 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре

    Asia Times: Вокруг Часова Яра разворачивается наиболее острая битва

    Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Часовом Яре в 10 км от Артемовска разгорается острая битва, пишет Asia Times.

    Если украинская армия не сможет удержать населенный пункт, это в очередной раз докажет, что инициатива на поле боя принадлежит силам России, пишет издание, передает РИА «Новости».

    В материале Asia Times отмечается, что «нереалистично ожидать, что Украина сможет сразу же вернуть себе военную инициативу», несмотря на новую военную помощь США, которая в некоторых случаях была доставлена на украинскую территорию в течение нескольких часов.

    В статье также говорится, что продолжающееся наступление России говорит о возможных проблемах ВСУ с распределением новых поставок. Запасы жизненно важной боевой техники настолько истощены, что поражение Украины кажется все более вероятным, резюмирует автор.

    Ранее на Западе предсказали «эффект домино» от взятия ВС России Часова Яра.

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    9 мая 2024, 16:03 • Новости дня
    Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска в России
    Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска в России
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко исчезли из базы розыска МВД России.

    В базе МВД при введении запроса с именами этих политиков выводится надпись: «По вашему запросу нет информации». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее МВД России объявляло в розыск Зеленского, Порошенко и нескольких других функционеров киевского режима.

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    9 мая 2024, 17:59 • Новости дня
    В Польше признали присутствие солдат НАТО на Украине

    Туск: На Украине присутствуют солдаты НАТО

    В Польше признали присутствие солдат НАТО на Украине
    @ Rafal Klimkiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс всеми возможными способами помогает Украине, на ее территории «есть немного войск» НАТО, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам Туска, на территории Украины находится некоторое количество солдат НАТО, наблюдателей, инженеров, передает РИА «Новости».

    При этом польский премьер не уточнил, солдаты каких стран присутствуют на украинской территории и в каком количестве.

    Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что высказывания западных политиков о возможности отправки войск Запада на Украину можно расценивать как эскалацию.

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    9 мая 2024, 21:13 • Новости дня
    Экс-разведчик США: Россия могла бы уничтожить Украину за один день

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный потенциал России позволил бы ей уничтожить Украину в течение суток, не используя ядерное оружие, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    «Россия ясно дала понять, что может заставить Украину исчезнуть за один день, используя обычное оружие», – сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает РИА «Новости».

    По словам Риттера, Москва не рассматривает подобный сценарий, так как одерживает победу на поле боя.

    «На Украине не хватает мужчин, потому что они бегут, поэтому им приходится ловить их и отправлять на фронт», – резюмировал он.

    Ранее в Швейцарии назвали Россию победителем в украинском конфликте.

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    9 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    ВСУ начали бежать с позиций в Красногоровке

    ВСУ пытаются сбежать с позиций в Красногоровке

    ВСУ начали бежать с позиций в Красногоровке
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пытаются уйти со своих позиций в Красногоровке, сообщил источник в силовых структурах Донецкой народной республики в четверг.

    ВСУ в Красногоровке не выдерживают натиска, пытаются сбежать с позиций и выти из города, сказал собеседник ТАСС.

    Он пояснил, что все пути подхода к населенному пункту находятся под полным огневым контролем ВС России.

    Напомним, российские военные в начале мая взяли под контроль огнеупорный завод в Красногоровке, который был крупнейшим укрепрайоном ВСУ.

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    9 мая 2024, 14:14 • Новости дня
    В Испании сообщили о сети скрытых заводов на Украине

    Mundo: На Украине построили сеть скрытых заводов

    В Испании сообщили о сети скрытых заводов на Украине
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине существует сеть скрытых заводов, возведенных по инициативе министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, пишет испанская газета Mundo.

    По данным Mundo, часть этих объектов размещена под землей, еще часть замаскирована, передает РИА «Новости». Расположение этих предприятий держится в строгом секрете, пишет издание.

    Газета со ссылкой на источник в украинской оружейной промышленности также отмечает, что с 2023 года на Украине троекратно выросли объемы производства.

    Ранее госхолдинг «Укроборонпром» запустил производство мин натовского калибра 60 мм.

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    9 мая 2024, 17:16 • Новости дня
    В Сети раскритиковали обращение Зеленского 9 мая
    В Сети раскритиковали обращение Зеленского 9 мая
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обращение президента Украины Владимира Зеленского 9 мая вызвало шквал критики в социальных сетях.

    Пользователи X (бывший Twitter, заблокирован в России) обратили внимание, что Зеленский в своем обращении 9 мая не сказал о роли СССР в победе над фашизмом, но отметил важность «единения» стран Европы, передает РИА «Новости».

    «Ни слова про победу Советского Союза над нацистской Германией. Твой дед, воевавший за Москву, был бы так разочарован из-за того, кем ты стал. То, в борьбе против чего он проливал кровь, воплотилось в тебе», – написал один из комментаторов.

    Еще один читатель призвал Зеленского перестать «пытаться втянуть остальной мир в свою проигрышную войну», а другой обвинил украинского лидера в том, что тот «продолжает лгать и разжигать конфликт».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как на Украине, вопреки фактическому запрету, граждане отмечают День Победы.

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    9 мая 2024, 11:42 • Новости дня
    Российские хакеры поздравили украинских школьников и студентов с Днем Победы
    Российские хакеры поздравили украинских школьников и студентов с Днем Победы
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В День Победы российские хакеры из группировки «Килобайт V» взломали более сотни сайтов украинских учебных заведений, разместив на них поздравление с праздником и цитату президента России Владимира Путина о братстве народов России и Украины.

    «Сегодня мы, российские хакеры, от всей души поздравляем украинских школьников и студентов с Днем Победы!» – заявил один из участников хакерской группы, передает РИА «Новости».

    По словам хакеров, их целью было не только поздравить украинскую молодежь с праздником, но и напомнить о единой истории и общей победе над нацизмом. На взломанных сайтах разместили фотоколлаж с цитатой Путина: «Мы всегда считали украинский народ братским … И то, что происходит сейчас – это трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики».

    Помимо поздравления, хакеры также призвали украинских военных, не желающих воевать за киевский режим, выйти на связь с российскими войсками по радиочастоте 149.200 с позывным «Волга».

    Ранее на украинском кабельном телевидении показали парад Победы в Москве.

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    10 мая 2024, 09:28 • Новости дня
    Bloomberg: Пентагон и SpaceX заблокировали использование Starlink Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство обороны США в сотрудничестве с компанией SpaceX Илона Маска предприняло меры, чтобы не допустить использования Россией спутниковой системы Starlink в конфликте с Украиной. Об этом сообщил помощник главы космической политики Министерства обороны США Джон Пламб.

    «Совместно с представителями SpaceX мы пресекли несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink на поле боя с Украиной», – заявил Пламб.

    Он не стал раскрывать методы, используемые для блокировки доступа, однако подчеркнул, что SpaceX не сотрудничает с Россией в данном вопросе, передает Ura.ru.

    Пламб уточнил, что Пентагон имеет дело с президентом SpaceX Гвинн Шотвелл, а не с Илоном Маском.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что терминалы Starlink «официально не поставляются и не используются в России».

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    9 мая 2024, 17:25 • Новости дня
    В Херсоне по радио передали поздравление Сталина с Днем Победы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По радио в оккупированном киевским режимом городе Херсоне прозвучало поздравление Верховного главнокомандующего ВС СССР Иосифа Сталина 1945 года.

    Архивное поздравление Сталина с Днем Победы передала российская станция «Радио Таврия», передает РИА «Новости».

    «Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной», – сказал Сталин на переданной записи.

    На одной из видеозаписей запечатлены, предположительно, украинские полицейские, слушающие трансляцию Сталина в Херсоне.

    Ранее в четверг в Киеве местные жители начали нести цветы к Вечному огню в парке Славы. Киевский режим официально перенес День Победы в стране с 9 на 8 мая.

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    9 мая 2024, 16:25 • Новости дня
    В Польше потребовали от Украины провести выборы президента

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польские активисты устроили протест против финансирования украинских властей из средств налогоплательщиков, они потребовали проведения президентских выборов на Украине.

    На акцию люди принесли плакаты с надписями на польском и английском «Польские налоги для поляков», «Зеленский, проведи выборы», «Польша не помогает диктаторам», передает РИА «Новости».

    На нескольких других плакатах надписи гласили «Перестаньте финансировать недемократический режим», «На Украине нет европейских стандартов».

    Один из организаторов напомнил, что 31 марта на Украине должны были пройти выборы президента, срок действующего главы украинского государства длится уже пять лет.

    «Украина потратила сотни миллионов долларов из средств европейской помощи на создание цифровой платформы для проведения выборов в интернете. Зеленский проигнорировал конституционные требования о проведении выборов», – добавил он.

    Варшава может помочь Киеву в проведении выборов онлайн, она может предоставить свои серверы под наблюдением всех заинтересованных сторон.

    По мнению протестующих, Польша должна прекратить все контакты с киевским режимом, пока народ на Украине не выберет новое правительство.

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    9 мая 2024, 16:24 • Новости дня
    Зеленский назначил нового командующего сил спецопераций ВСУ

    Зеленский назначил Трепака новым командующим сил спецопераций ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Трепака командующим силами специальных операций Вооруженных сил страны.

    Другим указом Зеленский уволил с этой должности Сергея Лупанчука, передает РИА «Новости».

    Лупанчук был командующим силами спецопераций ВСУ с ноября прошлого года. Трепак до этого занимал должность командира третьего отдельного полка спецназначения сил спецопераций. В 2014 году принимал участие в боях на территории Донецкого аэропорта.

    Ранее Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы.

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    9 мая 2024, 14:40 • Новости дня
    Рогов: ВСУ пытаются закрепиться на кладбище к северу от Работино
    Рогов: ВСУ пытаются закрепиться на кладбище к северу от Работино
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе боев за Работино в Запорожской области пытаются сдержать наступление ВС России на кладбище, расположенном к северу от населенного пункта, сказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    ВСУ де-факто потеряли Работино, они разместились на кладбище, «что символично», сказал Рогов ТАСС.

    Российские военные двигаются вперед, их продвижение сдерживают в том числе минные поля, минирование там проводилось «в шахматном порядке в несколько слоев», уточнил собеседник.

    На Васильевском направлении линия боевого соприкосновения остается стабильной, но там намечаются «большие перспективы».

    Ранее Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российский флаг, поднятый над Работино, имеет очень важное символическое значение.

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