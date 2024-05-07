Прямая трансляция благодарственного молебна в ходе инаугурации президента – это ведь не только обозначение курса и смыслов следующих шести лет. Это главная присяга, выше которой нет, Тому, кто спрашивает особым спросом.3 комментария
Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области
Лебедев: ВС России нанесли удары по расположениям ВСУ в Харьковской области
Российские войска нанесли серию ударов по местам дислокации личного состава и техники ВСУ в Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, вечером ФАБ уничтожил военнослужащих ВСУ в Боровой, в селе Липцы точным попаданием российские войска уничтожили штаб украинских военных, расположенный в частном доме, в селе Казачья Лопань удалось ликвидировать 30 боевиков противника, а в селе Черкасские Тишки удар пришелся по кафе, где собирались украинские военнослужащие, передает РИА «Новости».
Лебедев добавил, что ракетные удары пришлись также по местам скопления техники и разгрузки боеприпасов в городах Злочев и Петропавловка.
Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удары по энергосистеме украинского города Сумы.