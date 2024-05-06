Стало известно об ударах по энергосистеме и складу в районе НИИ в Сумах

Подполье: ВС России нанесли удары по энергосистеме и складу в районе НИИ в Сумах

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ночью в северо-восточной части города Сумы был нанесен удар с сильной детонацией по энергоструктуре и складам с боеприпасами города, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством.

Он рассказал также, что на этих производствах подготавливают боеприпасы для РСЗО и прилет беспилотника, вероятно, попал в ракеты, подготовленные к погрузке.

Также ночью сообщалось о проблемах с электроснабжением Харькова, что может быть связано с ударом по энергоструктуре Сум. Лебедев добавил, что сейчас электричество в Сумах и большей части Харькова отсутствует.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по складу с боекомплектом и расположению военнослужащих Украины в районе Новая Бавария в Харькове.