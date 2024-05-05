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ВС России нанесли удар по складу в Харькове
Подпольщик Лебедев: ВС России поразили склад в районе Новой Баварии в Харькове
ВС России нанесли удар по складу с боекомплектом и расположению военнослужащих Украины в районе Новая Бавария в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, ВС России вечером в субботу нанесли удар по району Бавария в Харькове, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что детонация и горение продолжались более двух часов, из чего можно сделать вывод, что попадание пришлось в склад, а судя по большому числу «скорых», также попали в расположение ВСУ.
Он сообщил также, что еще удары были зафиксированы в городе Балаклея, которая используется ВСУ для ротации, а также в Чугуеве, где находится крупный ж/д узел.
Ранее мэр города Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада» сообщил, что Харьков полностью потерял возможность самостоятельно генерировать электроэнергию.