Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».9 комментариев
На выставке «Россия» обсудили новый нацпроект о цифровой трансформации государства
На выставке «Россия» обсудили нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»
Эксперты, представители бизнеса и власти обсудили основные направления нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» на Международной выставке-форуме «Россия».
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев отметил, что задачи нового нацпроекта зафиксированы в указе президента России Владимира Путина о национальных целях развития, их число выросло с четырех в предыдущей версии указа до одиннадцати.
Согласно новому нацпроекту, Минцифры должно обеспечить создание современной HR-платформы для всей системы государственной и муниципальной службы, также новый нацпроект подразумевает развитие цифрового взаимодействия граждан с государственными сервисами.
Изменения, которые даст нацпроект, позволят достичь формирования и обеспечения цифровой зрелости ключевых отраслей экономики, отметил министр.
Эксперты и представители отрасли рассказали о планах развития цифровых технологий в рамках нового нацпроекта. Предполагается, что к 2030 году доступнее станет высокоскоростной мобильный интернет, вырастет доля отечественных цифровых технологий на рынке. Кроме того, планируется внести возможность в личном кабинете на Госуслугах выдавать и отзывать согласия на передачу и обработку персональных данных, максимально перевести в онлайн оплату услуг ЖКХ и множество других проектов. Также будут новые разработки и системы подготовки кадров для IT-отрасли, антифрод-системам и защите данных, а также искусственному интеллекту.
Модератором пленарной сессии был генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, в ней приняли участие замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко, Андрей Заренин, Олег Качанов, Сергей Кучушев и Александр Шойтов, замглавы Минэкономразвития Максим Колесников, директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева, а также представители IT-бизнеса.