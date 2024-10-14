Российские корветы ТОФ прибыли в Джорджтаун для памятных мероприятий

Tекст: Дмитрий Зубарев

Корветы Тихоокеанского флота России «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и судно обеспечения «Печенга» прибыли в Малайзию, сообщает ТАСС. Российские корабли встали на якорь в порту города Джорджтаун, административного центра острова Пинанг.

Визит, который продлится до 17 октября, включает памятные мероприятия, посвященные 110-летней годовщине гибели российского крейсера «Жемчуг» у берегов Пинанга в результате атаки немецкого крейсера «Эмден» в 1914 году. Запланированы церемонии возложения венков и панихиды на христианском кладбище «Вестерн-роуд» в Джорджтауне и на острове Джераджак, где захоронены 11 членов экипажа «Жемчуга».

В рамках визита российские моряки планируют встречи с представителями местных властей и малайзийскими военными, один из кораблей будет открыт для посещения местными жителями, что создаст возможность для укрепления культурных и военных связей между странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая провели ракетные стрельбы в Японском море, демонстрируя укрепление военно-морского сотрудничества.

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