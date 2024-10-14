Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.4 комментария
На разрезе в Кузбассе нашли погибшего горняка
Горняка нашли мертвым на разрезе в Кузбассе спустя пять дней поисков
На Моховском угольном разрезе в Кузбассе обнаружили тело горняка, который оказался под завалом после обрушения грунта и породы.
Тело машиниста буровой установки, попавшего под завал на Моховском угольном разрезе компании «Кузбассразрезуголь», было найдено без признаков жизни спустя пять дней после начала поисков, сообщает ТАСС. Поисковая операция велась на территории Беловского муниципального округа, где 10 октября произошло обрушение грунта и породы при выемке угля открытым способом.
В результате инцидента двое работников оказались под завалами. Одного из них удалось спасти и предоставить ему медицинскую помощь. Однако тело второго работника было обнаружено позднее, что подтвердили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области.
На месте происшествия продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагедии. Работы по обеспечению безопасности на разрезе в связи с произошедшим были усилены. Инцидент стал поводом для проверки безопасности условий труда на других подобных объектах в регионе.
Напомним, на Моховском разрезе в Кузбассе произошло обрушение грунта, в результате которого пострадали несколько человек, и было возбуждено дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ.
Ранее в Нерюнгринском районе Якутии на шахте «Восточная Денисовская» также произошло обрушение породы, в результате которого один человек погиб.