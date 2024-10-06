ВС России освободили Желанное Второе в ДНР

Кроме того группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии около Резниковки, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР. Были отражены три контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ составили до 755 военнослужащих, британская 155-мм гаубица FH70, две 122-мм гаубицы Д-30, американские 155-мм гаубица М198, 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119.

Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Они нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии поблизости от Димитрова, Дружбы, Гродовки, Клебан-Быка и Горняка в ДНР. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

ВСУ при этом потеряли до 490 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и американскую бронемашину HMMWV, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.