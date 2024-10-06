Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.6 комментариев
Выбрана «Мисс Россия – 2024»
(фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)
(фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)
(фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)
(фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)
(фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)
(фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)
(фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)
(фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)
(фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)
(фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)
(фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)
(фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)
(фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)