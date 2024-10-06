  • Новость часаРоссийские ВКС уничтожили украинскую переправу в Харьковской области
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    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    43 комментария
    6 октября 2024, 15:40 • Фоторепортаж

    Выбрана «Мисс Россия – 2024»

     (фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)

     (фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)

     (фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)

     (фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)

     (фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)

     (фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)

     (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)

     (фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)

     (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)

     (фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)

     (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)

     (фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)

     (фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)

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    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

      Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

      6 комментариев
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

      0 комментариев
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

      43 комментария
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